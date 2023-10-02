سمكة قرش تهاجم امرأة في أستراليا

الوكيل الإخباري - أصيبت امرأة بإصابات بليغة في ساقيها ونقلت في حالة خطيرة إلى المستشفى بعد أن تعرضت لهجوم من سمكة قرش بالساحل الجنوبي بولاية جنوب أستراليا.



وقالت المتحدثة باسم الاسعاف لوكالة أنباء "أسوشيتد برس الأسترالية" إن الهجوم وقع في مدينة "بيتشبورت" قبيل الساعة الثامنة من صباح اليوم الاثنين (2100 من مساء الأحد بتوقيت غرينتش).

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وقد ساعد الأشخاص على الشاطئ المرأة على الخروج من الماء، وقاموا بتقديم الإسعافات الأولية حتى وصول فرق الطوارئ إلى مكان الحادث.



وأكدت الشرطة أنها أصيبت بجروح خطيرة في ساقيها وتم نقلها إلى مستشفى "ماونت جامبير" في حالة خطيرة.



وطلبت السلطات من الناس تجنب منطقة بيتشبورت إن أمكن.

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