سوري فقد 5 أبناء بالزلزال ووجد رسالة ابنته تحت الأنقاض.. ماذا كتبت؟ - فيديو

الوكيل الإخباري - "اللهم احفظ أبي"، آخر ما كتبته ابنتة لأبيها في رسالة عُثر عليها تحت الأنقاض، عقب الزلزال الذي ضرب شمال سوريا، يوم الاثنين الماضي.

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وكتبت الفتاة هبة الوكاع، في رسالتها الأخيرة التي قرأها الأب المكلوم، قبيل ارتقائها رفقة والدتها و4 من أشقائها وشقيقاتها، تحت أنقاض منزل العائلة المهدوم، في بلدة جنديرس شمال غربي سوريا، "اللهم إني استودعتك أغلى ما أملك، فاحفظه لي، أنت في حفظ الله، وفي قلبي أنا".

مشاهد مؤثرة.. “رب أستودعك أبي“.. رسالة كتبتها الطفلة السورية هبة الوكاع وعُثر عليها إلى جانب جثمانها تحت أنقاض منزل العائلة في بلدة جنديرس شمال غربي #سوريا ، وقد نجا والدها ناصر الوكاع فيما لقيت والدتها وأربعة من إخوانها وأخواتها حتفهم جراء الزلازل pic.twitter.com/nwW51Cl2Ix February 11, 2023

روسيا اليوم