سيدة فلبينية تعثر على 'أسنان بشرية' في طبق الغداء - صور

الوكيل الإخباري - لا شيء يمكن أن يكون أكثر إزعاجاً من أن يبتسم لك طعامك! حيث كادت امرأة في الفلبين أن تفقد وعيها عندما اكتشفت أن السمكة التي اشترتها لطعام الغداء تحتوي على أسنان بشرية.

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وفي تصريحات صحفية، قالت ماريا كريستينا كوسي: "ذهبت إلى السوق، أحد أفضل الأسواق هنا في مدينة باكولود. اشتريت أنواعاً مختلفة من الأسماك، وأخذت سمكة واحدة إلى المنزل لتنظيفها وإعداد الطعام، لكن عندما قطعتها شعرت بالفزع، لقد كان لديها أسنان شبيهة بالبشر".



ويقال إن المرأة اشترت سمك الشبوط ذو الرأس الكبير، وهو سمك من المياه العذبة، يسمى إيميلدا .



ولسوء الحظ، تبددت أحلام كوسي بتناول وجبة سمك رائعة بعد أن رأت الأسنان، حيث ضغطت عليها كثيراً للتأكد من أنها جزء من السمكة.



ويظهر مقطع فيديو أسنان سمك الشبوط التي تبرز بشكل مرعب. ونظراً لقلقها من أن السمكة قد تشكل خطراً على صحتها، قامت كوسي بإلقائها، رغم أنها باهظة الثمن نوعاً ما، حيث كلفتها 4 دولارات











روسيا اليوم