الإثنين 29-05-2023
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الإثنين، 29-05-2023 03:42 م

شاب سعودي يسبح مع حيتان العنبر في مياه المحيط الهندي - فيديو

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الوكيل الإخباري - خاض شاب سعودي بتجربة السباحة مع حيتان العنبر في مياه المحيط الهندي ، مؤكدًا أنها أحلى تجربة في حياته.

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وقال الشاب في فيديو عرضته العربية ، أنه غاص إلى عمق يتجاوز 1000 متر تحت الماء، وصادف نزوله مرور عائلة من حيتان العنبر، وكان اثنان منهما يفتحان فمهما للصيد.

 

وأوضح الشاب أنه على الرغم من ضخامة هذا الحوت، إلا أنه لم يقترب منه والتقط معه صورًا. ويعد حوت العنبر ثاني أكبر المخلوقات على وجه الأرض، وأكبر الحيتان المُسنَّنة، ويصل طوله إلى أكثر من 20 مترًا، ويتغذى على طنين من الطعام يوميًا.

 

 

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