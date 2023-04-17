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الإثنين، 17-04-2023 11:00 ص

شاهد جنونا جماعيا لمراهقين يحاولون السيطرة على وسط مدينة شيكاغو

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الوكيل الإخباري - جنون جماعي ومفاجئ حل بمراهقين أميركيين، عددهم بالمئات، سيطروا على شوارع في وسط مدينة شيكاغو، وبدأوا أمس الأحد بتحطيم نوافذ السيارات وهاجموا المارة عشوائيا وكيفما كان، إلى درجة أن الرعب دب بسياح كانوا في المنطقة، ففروا منها مذعورين من أصوات الرصاص، بحسب ما روى مراسل لشبكة Fox News التلفزيونية الأميركية.

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ذكر المراسل، وغيره ممن هرعوا إلى المنطقة لتغطية ما يحدث، أن مجموعات كبيرة من المراهقين بدأت بعزف موسيقى من نوع متفجر، عبر مكبرات للصوت عاملة بتقنية البلوتوث، وراحوا يتجولون على الأرصفة ووسط مرور السيارات، وحاول عشرات منهم الوصول إلى معهد للفنون وسط شيكاغو. كما إلى حديقة Millennium المحظورة بعد ساعات معينة على من تقل أعمارهم عن 21 عاما.

 

وظهر بعض الغوغاء من المراهقين، وهم يقومون أثناءها بالقفز صعودا وهبوطا على السيارات، وتحطيم نوافذها ومهاجمة من بداخلها، ومنهم زوج إحدى النساء، تعرض للهجوم من جانب السائق في سيارته، فنال منه المراهقون بضرب مبرح بعد أن قفزت مجموعة منهم على الزجاج الأمامي للزوجين، فأدركه بعض المارة ونقلوه إلى مستشفى لتلقي العلاج.

 

 

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