شاهد حاج من جنوب إفريقيا يخطف الأنظار في مكة بزيه المصنوع من جلد النمور

الوكيل الإخباري - أثار حاج من جنوب إفريقيا انتباه الحجاج في مكة المكرمة بزيّه الفريد المصنوع من جلد النمور، مما جعل الحجاج يطلقون عليه لقب “صائد النمور”.

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وأعرب الحاج داود، الذي كان من بين ضيوف خادم الحرمين الشريفين، عن سعادته وفرحته بأدائه لفريضة الحج، كما قدّم الشكر لله تعالى ثم للملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – على حسن الضيافة.



وأوضح الحاج داود أن ردائه مستوحى من ثقافة قبيلة زولو في جنوب إفريقيا، وهو يمثل النمور التي يصطادها بعض الأشخاص ويستخدمون جلدها لصنع الملابس.

المرصد