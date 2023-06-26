شاهد حاج من جنوب إفريقيا يخطف الأنظار في مكة بزيه المصنوع من جلد النمور

الوكيل الإخباري - أثار حاج من جنوب إفريقيا انتباه الحجاج في مكة المكرمة بزيّه الفريد المصنوع من جلد النمور، مما جعل الحجاج يطلقون عليه لقب “صائد النمور”.
وأعرب الحاج داود، الذي كان من بين ضيوف خادم الحرمين الشريفين، عن سعادته وفرحته بأدائه لفريضة الحج، كما قدّم الشكر لله تعالى ثم للملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – على حسن الضيافة.
وأوضح الحاج داود أن ردائه مستوحى من ثقافة قبيلة زولو في جنوب إفريقيا، وهو يمثل النمور التي يصطادها بعض الأشخاص ويستخدمون جلدها لصنع الملابس.
يلقب بصائد النمور..— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) June 26, 2023
حاج من #جنوب_إفريقيا يخطف الأنظار في #مكة_المكرمة بزيه المصنوع من جلد النمور#العربية_في_الحج
عبر:@Rayankhurmi pic.twitter.com/Ox96KzpG2o
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