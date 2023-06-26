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الإثنين، 26-06-2023 12:01 م

شاهد حاج من جنوب إفريقيا يخطف الأنظار في مكة بزيه المصنوع من جلد النمور

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الوكيل الإخباري - أثار حاج من جنوب إفريقيا انتباه الحجاج في مكة المكرمة بزيّه الفريد المصنوع من جلد النمور، مما جعل الحجاج يطلقون عليه لقب “صائد النمور”.

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وأعرب الحاج داود، الذي كان من بين ضيوف خادم الحرمين الشريفين، عن سعادته وفرحته بأدائه لفريضة الحج، كما قدّم الشكر لله تعالى ثم للملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – على حسن الضيافة.

وأوضح الحاج داود أن ردائه مستوحى من ثقافة قبيلة زولو في جنوب إفريقيا، وهو يمثل النمور التي يصطادها بعض الأشخاص ويستخدمون جلدها لصنع الملابس.

 

 

المرصد

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