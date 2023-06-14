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الأربعاء، 14-06-2023 07:18 ص

تفاصيل إنقاذ حاج من جلطة قلبية حادة في مكة

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الوكيل الاخباري - تمكن فريق طبي بمركز القلب بمدينة الملك عبدالله الطبية عضو تجمع مكة المكرمة الصحي من إنقاذ حياة حاج عراقي في العقد الثامن من العمر عقب تعرضه لجلطة قلبية حادة خلال تواجده بمقر سكنه.

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من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي لتجمع مكة الصحي حاتم المسعودي لـ"العربية.نت" أن المدينة الطبية استقبلت المريض من خلال خدمة الخط الساخن محالاً من مستشفى النور التخصصي حيث كان لعملية التواصل وسرعة التنسيق الدور الأبرز في إنقاذ حياته.


فتح الشريان.. وتركيب دعامات
كما أشار إلى أنه تم استقبال الحاج من الطوارئ ليتم إدخاله مباشرة إلى غرفة القسطرة وتم إجراء قسطرة تشخيصية تبين من خلالها وجود أحد الشرايين التاجية مقفل بنسبة 95% ليتم بعد ذلك إجراء قسطرة علاجية وتم فتح الشريان وتركيب دعامات للشرايين التاجية للقلب وتكللت بالنجاح، ونظرا للحالة الصحية الحرجة للحاج تم وضعه بالعناية المركزة لمدة يومين حتى استقرت حالته وتماثل للشفاء وأصبح جاهزا للعودة لإكمال مناسك حجه وهو بصحة وعافية.

 

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