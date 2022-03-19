شاهد..حقيقة فيديو توصيل الطعام بالخيل في إيطاليا

الوكيل الإخباري - تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لشاب يحمل على ظهره حقيبة لنقل الطعام راكباً حصاناً في أحد الشوارع إيطاليا، بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط نتيجة الأزمة المشتعلة في أوكرانيا.



وجاء التعليق على الفيديو المتداول على النحو التالي: «إيطاليا.. استخدام الأحصنة لتوصيل الطلبات في ظل غلاء أسعار الوقود»، فيما تحدَّث آخرون عن أن الفيديو صوّر في الولايات المتحدة الأمريكية.

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وذكر موقع «المصري اليوم» أن الفيديو لمصوّر في البرازيل التقطه لتسليط الضوء بشكل ساخر على ارتفاع أسعار الوقود في البلاد، مؤكداً عدم صحته.



وحصد الفيديو مئات المشاركات والتعليقات على مواقع التواصل من «فيسبوك» و«تويتر» و«يوتيوب».



وأظهرت محركات البحث أن الفيديو منشور على حساب شاب يدعى Bernardo Brunetto في موقع «تيك توك».



وأوضح صاحب الحساب أنه هو من صوّر الفيديو في الثاني عشر من يناير 2022 في منطقة Xaxim البرازيلية الواقعة في ولاية سانتا كاتارينا.



وأضاف: «الفيديو كان مجرّد مزحة. طريقة للاحتجاج على ارتفاع أسعار البنزين».



إلى ذلك، أشار الشاب العشرينيّ إلى أنه لا يعمل في مجال توصيل الطعام، بل استعار حقيبة الظهر من أجل تصوير الفيديو.

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