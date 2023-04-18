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الثلاثاء، 18-04-2023 09:28 ص

شاهد .. رصد مكة وجدة والمدينة من محطة الفضاء الدولية

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الوكيل الإخباري - رصد رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة من محطة الفضاء الدولية.

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وعلق على الفيديو وكتب على حسابه بموقع “تويتر :”من محطة الفضاء الدولية، إهداء لعيال سلمان في هذه الليالي المباركة.. إهداء لبلاد الحرمين الشريفين، مهبط الوحي وأرض الرسالة، المملكة العربية السعودية”.

 

وأكد أنه تم رصد مكة والمدينة المنورة وجدة أثناء عبور المحطة فوق البحر الأحمر.

 

 

صدى 

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