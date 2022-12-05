الإثنين 05-12-2022
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الإثنين، 05-12-2022 09:20 ص

شاهد.. سمكة قرش تهاجم غواصا وتبتلع الكاميرا في سويسرا

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الوكيل الإخباري - انتشر مقطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي بعد نشره بواسطة مستخدم على تويتر يدعى UOldguy، مع تعليق نصه: "يحاول قرش النمر أكل كاميرا.

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حاول القرش ابتلاع الكاميرا، ولكن بدلاً من ذلك، بصقها مرة أخرى في الرمال وسبح بعيدًا.


تقدم اللقطات الناتجة نظرة على أسنان القرش وحلقه والجدران الداخلية لخياشيمه"، وتم الإشادة بالغواص zimydakid والذي يعمل كمصور سينمائي مقيم في سويسرا .

 

 

 

صدى البلد 

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