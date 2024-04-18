شاهد سيدة داخل محطة مترو تتعرض لموقف مرعب مع طفلها في احدى الدول

الوكيل الإخباري - في مقطع فيديو مؤثر، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لحظة حرجة تعرضت لها أم في محطة مترو الأنفاق.

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حيث دخلت الأم إلى عربة المترو، بينما سقطت حقيبتها على الأرض. وعندما انحنت لالتقاطها، أغلق باب القطار فجأة تاركاً ابنها وحيداً على الرصيف.



ولحسن الحظ، كان هناك شخص يقف على الرصيف بجانب الطفل. لاحظ الرجل أن الطفل وحيداً، فقام بحمل العربة وانتظر في منطقة الانتظار لرعاية الطفل.



وبعد لحظات، فوجئت الأم بوجود ابنها بين أحضان الرجل، حيث جاءت من خلفه تبحث عن طفلها.



وأعربت الأم عن امتنانها الشديد للرجل على انتباهه لطفلها ورعايته له في تلك اللحظة الحرجة، حيث بدا عليها علامات الذعر والقلق من فقدان ابنها.

ام تتعرض لموقف مرعب عندما اغلق عليها باب القطار وتركت طفلها وحيدًا 😰! pic.twitter.com/uNVB0CRMl3 April 18, 2024

صحافة 24