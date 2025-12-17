انفجار جهاز إلكتروني بيد طفل يثير هلع الصينيين (فيديو)

الوكيل الإخباري- أثار مقطع متداول حالة قلق بعد تعرّض طفل في بكين لموقف خطير أثناء استخدام جهاز لوحي ، حيث انبعث دخان كثيف من الجهاز بشكل مفاجئ أثناء تشغيله داخل المنزل. وأظهرت لقطات المراقبة ذعر الطفل وتدخّل والدته سريعًا لفصل الجهاز ومنع تفاقم الحادث.

وأثار الفيديو تساؤلات حول سلامة البطارية وجودة التصنيع، خصوصًا أن الجهاز حديث الشراء، ما دفع مستخدمين ومختصين للمطالبة بتشديد الرقابة على الأجهزة الإلكترونية المستخدمة من قبل الأطفال والتأكد من التزامها بمعايير السلامة، محذّرين من مخاطر محتملة كالحروق أو الحرائق.





These products need to be banned worldwide. 🇨🇳 A family in China decided to buy the Xiaomi Pad 7 Pro, which is a cheap knock-off of the iPad. Unfortunately, the tablet suddenly began releasing a ton of smoke while a child was watching a video.These products need to be banned worldwide. pic.twitter.com/K3UjimxfYY December 15, 2025