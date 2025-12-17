الأربعاء 2025-12-17 12:14 م

انفجار جهاز إلكتروني بيد طفل يثير هلع الصينيين (فيديو)

تعبيرية
الأربعاء، 17-12-2025 10:42 ص

الوكيل الإخباري-   أثار مقطع متداول حالة قلق بعد تعرّض طفل في بكين لموقف خطير أثناء استخدام جهاز لوحي ، حيث انبعث دخان كثيف من الجهاز بشكل مفاجئ أثناء تشغيله داخل المنزل. وأظهرت لقطات المراقبة ذعر الطفل وتدخّل والدته سريعًا لفصل الجهاز ومنع تفاقم الحادث.

وأثار الفيديو تساؤلات حول سلامة البطارية وجودة التصنيع، خصوصًا أن الجهاز حديث الشراء، ما دفع مستخدمين ومختصين للمطالبة بتشديد الرقابة على الأجهزة الإلكترونية المستخدمة من قبل الأطفال والتأكد من التزامها بمعايير السلامة، محذّرين من مخاطر محتملة كالحروق أو الحرائق.

 

 

ارم نيوز 

 
 


gnews

غا

لف

