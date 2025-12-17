انفجار جهاز إلكتروني بيد طفل يثير هلع الصينيين (فيديو)

وأثار الفيديو تساؤلات حول سلامة البطارية وجودة التصنيع، خصوصًا أن الجهاز حديث الشراء، ما دفع مستخدمين ومختصين للمطالبة بتشديد الرقابة على الأجهزة الإلكترونية المستخدمة من قبل الأطفال والتأكد من التزامها بمعايير السلامة، محذّرين من مخاطر محتملة كالحروق أو الحرائق.
These products need to be banned worldwide. pic.twitter.com/K3UjimxfYY
-
