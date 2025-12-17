طبيب يقدّم النصيحة الأهم لتجنب المرض أثناء السفر جوًا

وقال الدكتور غريغ شرنك، الطبيب المختص في الأمراض المعدية، إن استخدام معقم اليدين الكحولي، أو غسل اليدين بشكل متكرر، هو أفضل طريقة للحماية من الإصابة بالمرض.
وأضاف أن "تنظيف اليدين وتجنب لمس العينين والأنف والفم يمكن أن يحميك من الفيروسات التنفسية التي تنتقل عادة على متن الطائرات، وكذلك الفيروسات التي تسبب التهابات الجهاز الهضمي".
وقال المركز الأميركي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إن غسل اليدين يمكن أن يمنع نحو 30 بالمئة من الأمراض المرتبطة بالإسهال، و20 بالمئة من العدوى التنفسية.
حذّرت أبحاث من أن ما يصل إلى 37 بالمئة من المسافرين يبلغون عن أعراض تنفسية سواء على متن الطائرات أو بوسائل نقل أخرى، وتنتقل هذه العدوى إما عبر الهواء، أو عبر العطس والسعال.
ويمكن أن تنتقل العدوى أيضًا عن طريق لمس الأسطح أو الأشياء الملوثة، ومن ثم لمس العينين، أو الأنف، أو الفم.
ويزداد خطر الإصابة بالعدوى أثناء السفر الجوي بسبب كثرة عدد الأشخاص وتقاربهم الشديد في أماكن ضيقة، سواء داخل المطار أو داخل الطائرة.
وتستخدم شركات الطيران فلاتر لتجديد الهواء المتداول داخل المقصورة لإزالة الجزيئات الصغيرة المسببة للأمراض التنفسية، ولكن هذه الأنظمة تعمل عادة أثناء الطيران فقط، ولذلك يزداد خطر الإصابة أثناء الصعود إلى الطائرة، أو التحرك على المدرج، أو النزول منها.
وينصح بغسل اليدين بشكل منتظم وارتداء كمامة تغطي الأنف والفم، خصوصًا أثناء الصعود إلى الطائرة أو النزول منها.
كما أن الالتزام بآداب السعال والعطس، مثل تغطية الفم عند السعال أو العطس، وسيلة أخرى للحد من انتقال العدوى على متن الطائرة.
سكاي نيوز
-
أخبار متعلقة
-
نصائح للاعتناء بالسجاد
-
ما سر الذين يعيشون أكثر من 100 عام؟
-
انفجار جهاز إلكتروني بيد طفل يثير هلع الصينيين (فيديو)
-
طرق مدهشة لتخزين الرمان لأسابيع وشهور
-
دراسة: كوكب الأرض يفقد أنهاره الجليدية بوتيرة "مرعبة"
-
فيديو.. لحظة إنقاذ بطولي لسيدة جرفتها "سيول آسفي" بالمغرب
-
صراع ثورين في شوارع دلهي يوقف المرور ويذهل المارة (فيديو)
-
شجرة صنوبر عمرها 400 عام تدهش السياح بتجدد أغصانها في تركيا - صور