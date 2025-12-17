الخميس 2025-12-18 12:10 ص

طبيب يقدّم النصيحة الأهم لتجنب المرض أثناء السفر جوًا

الأربعاء، 17-12-2025 11:50 م
الوكيل الإخباري-  يصادف موسم العطلات، الذي يسافر فيه الكثير من الأشخاص، موسم نزلات البرد والإنفلونزا، وكشف طبيب عن النصيحة الأهم للمسافرين لتجنب المرض على متن الطائرة أثناء السفر.اضافة اعلان


وقال الدكتور غريغ شرنك، الطبيب المختص في الأمراض المعدية، إن استخدام معقم اليدين الكحولي، أو غسل اليدين بشكل متكرر، هو أفضل طريقة للحماية من الإصابة بالمرض.

وأضاف أن "تنظيف اليدين وتجنب لمس العينين والأنف والفم يمكن أن يحميك من الفيروسات التنفسية التي تنتقل عادة على متن الطائرات، وكذلك الفيروسات التي تسبب التهابات الجهاز الهضمي".

وقال المركز الأميركي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إن غسل اليدين يمكن أن يمنع نحو 30 بالمئة من الأمراض المرتبطة بالإسهال، و20 بالمئة من العدوى التنفسية.

حذّرت أبحاث من أن ما يصل إلى 37 بالمئة من المسافرين يبلغون عن أعراض تنفسية سواء على متن الطائرات أو بوسائل نقل أخرى، وتنتقل هذه العدوى إما عبر الهواء، أو عبر العطس والسعال.

ويمكن أن تنتقل العدوى أيضًا عن طريق لمس الأسطح أو الأشياء الملوثة، ومن ثم لمس العينين، أو الأنف، أو الفم.

ويزداد خطر الإصابة بالعدوى أثناء السفر الجوي بسبب كثرة عدد الأشخاص وتقاربهم الشديد في أماكن ضيقة، سواء داخل المطار أو داخل الطائرة.

وتستخدم شركات الطيران فلاتر لتجديد الهواء المتداول داخل المقصورة لإزالة الجزيئات الصغيرة المسببة للأمراض التنفسية، ولكن هذه الأنظمة تعمل عادة أثناء الطيران فقط، ولذلك يزداد خطر الإصابة أثناء الصعود إلى الطائرة، أو التحرك على المدرج، أو النزول منها.

وينصح بغسل اليدين بشكل منتظم وارتداء كمامة تغطي الأنف والفم، خصوصًا أثناء الصعود إلى الطائرة أو النزول منها.

كما أن الالتزام بآداب السعال والعطس، مثل تغطية الفم عند السعال أو العطس، وسيلة أخرى للحد من انتقال العدوى على متن الطائرة.

سكاي نيوز
 
 


ل

ل

ب

