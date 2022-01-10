شاهد..علماء يكتشفون آثار أقدام ديناصور في ويلز البريطانية

الوكيل الإخباري - أوضح خبراء أن آثار الأقدام التي تم اكتشافها على شاطئ في ويلز يعتقد أنها تعود لديناصور قديم عاش منذ أكثر من 200 مليون عام.

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وقال علماء الحفريات في متحف التاريخ الطبيعي في لندن، إن آثار الأقدام التي تعود إلى العصر الترياسي، يعتقد أنها تنتمي إلى أحد سلالات «سوروبود» أو «الصربوديات».





pic.twitter.com/arrriTutuF Dinosaur footprints found on a beach are actually a 'trackway' of footprints dating back more than 200 million years 🦕 https://t.co/32znTqlsbS December 31, 2021

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