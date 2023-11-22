شاهد عمليّة سطو على متجر مجوهرات في إسطنبول

الوكيل الإخباري - شهدت مدينة إسطنبول التركية حادث سطو على متجرٍ للمجوهرات.





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وتمّت العملية خلال دقيقةٍ واحدة فقط بعد منتصف الليل، عندما تمكن 4 ملثّمين من الدخول إلى المتجّر وسرقة مجوهرات يصل ثمنها إلى نحو 7 ملايين ليرةٍ تركية، أي ما يعادل نحو 250 ألف دولارٍ أميركي.



وحتى الآن، لم تتمكن السلطات الأمنية التركية من القبض على الملثّمين الأربعة أو معرفة هوياتهم، رغم أنها بدأت بالفعل بالتحقيقات بهدف الوصول إلى الجناة، بعدما تقدّم صاحب المتجّر بشكوى لدى الأجهزة الأمنية التركية .

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