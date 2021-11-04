الخميس 04-11-2021
الوكيل الاخباري

التربية: لا يوجد أي مدرسة تعمل بنظام التدريس عن بُعد حاليا

أسعار الذهب الخميس 4/ 11/ 2021

وزير الصحة : اجتماع لبحث إعطاء الجرعة الثالثة للمواطنين

الصحة العالمية تمنح موافقة طارئة للقاح جديد

ارتفاع قليل على درجات الحرارة الخميس

مراكز إعطاء لقاح كورونا الخميس 2021/11/4

الامن العام : مشاجرة في معان وحرق محل تجاري

لجنة الاوبئة تبرر تقديم الامتحانات المدرسية

المقاولين يناقش مسودة التعديل للمادة 175 لقانون العقوبات

التنمية تعد مسودة قانون العمل الاجتماعي الجديد

الخميس، 04-11-2021 09:38 ص

شاهد ...فنان ألباني يشفي زبائنه برسم وجوههم بقهوة إسبريسو

1803498


الوكيل الإخباري - يتنقل الرسّام الألباني دافيد كريماذي من مقهى إلى آخر في بلده البلقاني الصغير، ليبدع بريشته المغمّسة بالقهوة بورتريهات لوجوه الزبائن، ساعياً بذلك إلى أن يخفف بواسطة الفنّ القلق الذي يسود المرحلة الراهنة.

والمقاهي في ألبانيا لها أهمية كبرى، إذ إن شرب القهوة خلال استراحات النهار بمثابة أسلوب حياة يشكّل جزءاً من يوميات كل الأجيال والفئات الاجتماعية.

اضافة اعلان


وبدأ الرسام البالغ الثانية والثلاثين يتنقل منذ أشهر من مقهى إلى آخر، حاملاُ كدسة من الأوراق وفُرش الرسم. وفي كل مقهى يتبادل الحديث مع الزبائن الآخرين، ويعرض عليهم رسم بورتريه لهم مجاناً موفراً لهم بذلك لحظات مسلية.


ويبدو دافيد واثقاً من أن رسومه بمثابة وسيلة علاجية، على ما يشرح في مقهى "مون شيري" في مدينة دراس الواقعة على ساحل البحر الأدرياتيكي.

 

ويشرح الشاب ذو الوجه النحيف أن: فن الرسم بالقهوة من أكثر العلاجات نجاحاً، فهو يساعد في التغلب على الأوضاع الصعبة كتلك التي نعيشها بفعل الجائحة أو حتى تلك التي شهدناها ما قبلها عندما وقع الزلزال .

 

 

 

المصدر - البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
618254b442360422074ca40c

نهاية غير متوقعة لمطاردة في أمريكا

تدفئة-المنزل

حيل لتدفئة المنزل بدون تكلفة

72294Image1-1180x677_d

العثور على طفلة أسترالية عمرها 4 سنوات على قيد الحياة بعد اسبوعين من اختفائها

ytzq3h5s

قرار قضائي مصري بشأن أموال أسرة حسني مبارك

j_0

شاهد ...بريطانية تصبح أصغر امرأة في التاريخ تقود طائرة بمفردها حول العالم

37671edd15da2679ce8b3bf07533bee6

ولادة عجل متحور برأسين وجسد خنزير في روسيا - صورة