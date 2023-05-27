السبت 27-05-2023
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السبت، 27-05-2023 06:27 ص

شاهد فيديو يأسر القلوب لمكة المكرمة من الفضاء

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الوكيل الإخباري - نشرت رائدة الفضاء السعودية ريانة برناوي عبر حسابها في "تويتر" الجمعة فيديو التقطه من الفضاء لمكة المكرمة والمسجد الحرام.

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وأرفقت المقطع المصور بتعليق: "بعد ما خلصت تجاربي لليوم صادف مرورنا فوق مكة المكرمة، نور على نور".


يشار إلى أن رائدي الفضاء السعوديين ريانة برناوي وعلي القرني كانا انطلقا في 21 مايو إلى محطة الفضاء الدولية على متن صاروخ "فالكون 9" من انتاج "سبيس إكس" من مركز كينيدي الفضائي في ولاية فلوريدا الأميركية، برفقة رائدة الفضاء السابقة في وكالة "ناسا" بيغي ويتسن، ورائد الأعمال الأميركي جون شوفنر، وذلك في رحلة تنظمها شركة "أكسيوم سبيس".


وبعد نحو 15 ساعة وصل الطاقم إلى محطة الفضاء الدولية، لإجراء 14 تجربة بحثية علمية رائدة في الجاذبية الصغرى.


والخميس غرّدت برناوي على حسابها في تويتر قائلة: "أولى الخطوات في بدء التجارب العلمية، تجربة استجابة الخلايا المناعية للالتهابات باستخدام صندوق التجارب الحية".

 

 

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