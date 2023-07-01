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السبت، 01-07-2023 08:44 ص

فيديو - جزائري يستعيد بصره وهو ساجد في ثاني أيام العيد

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الوكيل الاخباري - عرف أحد المساجد بولاية تيارت الجزائرية في ثاني أيام عيد الأضحى حادثة أثارت تعجب ودهشة المصلين.

وأظهر مقطع فيديو متداول استعادة جزائري يدعى أحمد قداري، لبصره بعد عامين من فقدانه، وذلك خلال تأديته لصلاة المغرب بمسجد عمر بن عبد العزيز بولاية تيارت.

وقال قداري في تصريح لقناة "النهار" الجزائرية إن "الله أعاد إليه بصره في ثاني أيام عيد الأضحى داخل المسجد بعدما فقد الأمل في الشفاء".

وأضاف قداري "جئت إلى المسجد مشيا لتأدية صلاة المغرب، جلست بشكل عادي ثم أخدت المسبحة وبدأت في التسبيح في انتظار الآذان.. وعند دخول وقت الصلاة، وبعد الإقامة، تقدمت واصطففت مع المصلين رافعا يدي وقلت "الله يفرج"، ثم كبرت بعد الإمام وفي الركعة الثالثة قمت من السجود وفتحت عيني بعفوية، حتى شاهدت الأرضية الصفراء، وهي لون سجادة المسجد".

وتابع قداري "لم أصدق ما حصل فأمسكت بيد مصل كان عن جانبي، وظللت أنظر إليه ليقول إنني أرى.. سجد المصلون السجدة الثانية، في الركعة الثالثة وأنا مندهش ومذهول مما يحصل لي".

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