شاهد قطاع طرق سرقوا شاحنة مساعدات في تركيا.. وهذا كان عقابهم

الوكيل الإخباري - تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو، تظهر القبض على قطاع طرق في أنطاكيا بتركيا، كانوا قد أوقفوا شاحنات محملة بمواد إغاثية مجانية مخصصة لضحايا الزلزال، وحولوا هذه المواد لأحد المستودعات تجهيزًا لبيعها.

اضافة اعلان

وقد تمكنت السلطات التركية من إيقاف اللصوص الذين استغلوا تأثر المنازل بالزلزال وقاموا بسرقة أصحابها، كما تمكنت السلطات التركية من إعادة المساعدات المسروقة للمحتاجين.

وأظهرت مقاطع الفيديو المتداولة قيام السلطات التركية بمعاقبة قطاع الطرق، وذلك عقابًا لهم على استغلالهم وقوع الزلزال وسرقتهم لمنازل الضحايا.

وكانت السلطات التركية قد ألقت القبض عن ما لا يقل عن 48 شخصًا، وذلك للاشتباه في قيامهم بأعمال نهب وسرقة في 8 ولايات تضررت جراء الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا يوم الإثنين الماضي، حسبما ذكرت وكالة الأناضول التركية.

المرصد