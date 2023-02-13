الإثنين 13-02-2023
الوكيل الاخباري

مساعدات عربية ودولية إضافية تصل إلى سوريا

الصناعة والتجارة: 288 شكوى حول خدمات ما بعد البيع و83 على الإعلانات المضللة

الفيدرالي وأسعار الفائدة من جديد.. 3 سيناريوهات تخلق جدلاً في الأسواق حول آفاق الاقتصاد

الأرصاد: حالة عدم استقرار جوي غداً وموجة الصقيع تنتهي السبت القادم

نواب يطالبون بدعم منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية عاملين ومتقاعدين

اصابتان بحادث سير في إربد

الطفل عمر عفادلة خرج ولم يعد ومناشدات بالبحث عنه

الأردن يدين قرارات إسرائيل الهادفة إلى بناء وحدات استيطانية في فلسطين

الخصاونة يعتذر للنائب العشوش

الدفاع المدني يجدد التحذير من التعامل الخاطئ مع وسائل التدفئة

الإثنين، 13-02-2023 11:13 ص

شاهد قطاع طرق سرقوا شاحنة مساعدات في تركيا.. وهذا كان عقابهم

aa_picture_20230210_30247490


الوكيل الإخباري - تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو، تظهر القبض على قطاع طرق في أنطاكيا بتركيا، كانوا قد أوقفوا شاحنات محملة بمواد إغاثية مجانية مخصصة لضحايا الزلزال، وحولوا هذه المواد لأحد المستودعات تجهيزًا لبيعها.

اضافة اعلان

 

وقد تمكنت السلطات التركية من إيقاف اللصوص الذين استغلوا تأثر المنازل بالزلزال وقاموا بسرقة أصحابها، كما تمكنت السلطات التركية من إعادة المساعدات المسروقة للمحتاجين.

 

وأظهرت مقاطع الفيديو المتداولة قيام السلطات التركية بمعاقبة قطاع الطرق، وذلك عقابًا لهم على استغلالهم وقوع الزلزال وسرقتهم لمنازل الضحايا.

 

وكانت السلطات التركية قد ألقت القبض عن ما لا يقل عن 48 شخصًا، وذلك للاشتباه في قيامهم بأعمال نهب وسرقة في 8 ولايات تضررت جراء الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا يوم الإثنين الماضي، حسبما ذكرت وكالة الأناضول التركية.

 

 

المرصد

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
804

سيدة تركية تشكر جارها السوري.. أخرجها من تحت الأنقاض - فيديو

La-obesidad-y-el-sobrepeso-reducen-la-fertilidad-de-mujeres-y-de-hombres

شاب إيرلندي يخسر وزنه بحيلة غريبة - صورة

لاللاللاللا

في هذه الدولة.. ضرب أقوى زلزال عبر التاريخ

54545454

بعد الزلزال المدمر.. علماء يطورون نموذجا 'يتوقع الكارثة'

ف5ف5ف5

بطائرة درون.. شاهد فيديو جديد للمبنى المائل جراء الزلزال في تركيا

123-7-768x453

فيديو مؤثر.. مسن سوري يتفاجأ بأبنائه بعد أن حفر قبورهم

أخبار متعلقة
63e568084c59b762561df0ba

شاهد شاب سوري يوثّق اللحظات المرعبة الأولى التي عاشها مع عائلته أثناء الزلزال المدمر

750x420_cmsv2_7116100d-419d-5f47-ae7c-97def8ac33b6-7392330

العثور على حيتان نافقة على شواطئ قبرص

thumbs_b_c_27167b4c7ddbbabe2712d347a9668a19-750x430

زلزال تركيا.. كلبة ترشد عمال الإنقاذ لمكان صاحبتها تحت الأنقاض

thumb

لماذا كان زلزال تركيا وسوريا مدمرا إلى هذا الحد؟

2594e232-7ab3-4555-bf9e-7e479b00ebea-768x399

شاهد طفل سوري يخرج ضاحكاً من تحت الأنقاض ويداعب رجال الإنقاذ

10-2-768x576

فيديو مرعب.. تركي يوثق انهيار منزل وهو بداخله