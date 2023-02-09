لماذا كان زلزال تركيا وسوريا مدمرا إلى هذا الحد؟

الوكيل الإخباري-كان زلزال 6 فبراير في تركيا وسوريا مدمراً للغاية لأن المنطقة تقع على الحدود بين صفائح تكتونية عدة، في حين أن ظروف التربة والبناء تجعل الزلازل القوية أكثر تسبباً في إحداث أضرار.

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فقد لقي أكثر من 12 ألف شخص مصرعهم وأصيب عشرات الآلاف وشردوا في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا.



وضرب الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجات على مقياس ريختر - الناجم عن تمزق بطول 60 ميلا (100 كيلومتر) بين الصفيحتين التكتونية الأناضولية والعربية - ومركزه بالقرب من مدينة نورداجي، في جنوب تركيا، في الساعة 4:15 صباحا بالتوقيت المحلي يوم الاثنين، ما أدى إلى انهيار المباني وترك الآلاف محاصرين تحت الأنقاض.



ووسط محاولات البحث والإنقاذ المحمومة، أضافت عدة توابع للزلزال (بما في ذلك واحد تقريبا قوته مماثلة لقوة الزلزال الأصلي) إلى الدمار. والعدد المتزايد لقتلى الزلزال جعله بالفعل أحد أكثر الزلزال دموية منذ زلزال توهوكو التسونامي لأن بؤرته في عمق المحيط في اليابان عام 2011، والذي تسبب في موجات مد عاتية أودت بحياة ما يقرب من 20 ألف شخص وأدت إلى كارثة نووية.



وحتى الآن، يعد زلزال نورداجي ثالث أكثر الزلازل دموية في تركيا في القرن الماضي، ولم يسبقه سوى زلزال إزميت عام 1999، الذي أودى بحياة أكثر من 17000 شخص، وزلزال أرزينجان عام 1939 الذي أودى بحياة ما يقرب من 33 ألف شخص.

ولكن لماذا الزلازل في هذه المنطقة من المحتمل أن تكون مميتة؟.



تكمن الإجابة، جزئيا، في الصفائح التكتونية المعقدة، والتربة اللينة، والبناء غير السيزمي للمباني الذي يجعلها مقاومة للزلازل.



ويعد جنوب شرق تركيا وشمال غرب سوريا عرضة لنشاط زلزالي خطير لأنهما يقعان على تقاطع ثلاث صفائح تكتونية هائلة - الإفريقية والأناضولية والعربية - التي تسبب تصادمها في حدوث الزلازل.



ومن المحتمل أن يكون زلزال يوم الاثنين ناتجا عن صدع شرق الأناضول، حيث تم إغلاق الصفيحتين العربية والأناضولية معا بسبب الاحتكاك. وبعد عدة عقود من الابتعاد ببطء في اتجاهين متعاكسين، تم تجميع الكثير من الضغط بين الصفيحتين لدرجة أن نقطة التلامس بينهما انفصلت في تمزق "إنزلاقي" - سحب الصفائح أفقيا فجأة فوق بعضها وإطلاق الطاقة في شكل موجات زلزالية.



وتكهن بعض العلماء بأن الضغط على الصدع ربما كان يتراكم على مدى قرون.

وكتب أستاذ مساعد في علوم الأرض والغلاف الجوي في جامعة كورنيل، جوديث هوبارد، على "تويتر": "يوضح نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) أنه عبر صدع شرق الأناضول، تتحرك الكتل [حوالى] 15 ملم [0.6 بوصة] سنويا بعضها بالنسبة لبعض. وهذه الحركة تمد القشرة عبر الصدع. وقد ينزلق زلزال بقوة 7.8 درجة على مقياس ريختر 5 أمتار [16.4 قدما] في المتوسط. لذا فإن الزلزال يلحق بالركب بعد 300 عام من التمدد البطيء".



وبمجرد حدوث الصدع، تم تضخيم تأثير الزلزال الكارثي بعدة عوامل. كان زلزال يوم الاثنين ضحلا، على عمق 11 ميلا (18 كم) فقط تحت سطح الأرض. وهذا يعني أن طاقة الموجات الزلزالية الناتجة عن الزلزال لم تتبدد كثيرا قبل أن تبدأ في هز منازل الناس.



وبمجرد أن اهتزت المباني، كانت التربة الرسوبية الرخوة في المنطقة تعني أنها اهتزت بشدة وكان مرجحا أن تنهار أكثر مما لو كانت أساساتها قد استقرت على أساس صخري. ووفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS)، فإن تربة نورداجي رطبة بدرجة كافية للخضوع لقدر كبير من التميع - فتتصرف مثل سائل أكثر مما لو كانت صلبة أثناء التشنجات العنيفة للزلزال.



والأسباب الأخرى التي تفسر سبب وقوع زلزال مميت للغاية، هي سلامة المباني والوقت من اليوم الذي حدث فيه الزلزال. فلأن الزلزال ضرب في ساعات الصباح الباكر، كان معظم الناس نائمين ولم تكن لديهم فرصة كبيرة للهروب من المباني المنهارة، والتي لم يكن الكثير منها مقاوما للزلازل بشكل كاف.



وقال ديفيد والد، العالم في هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS): "من الصعب مشاهدة هذه المأساة تتكشف، خاصة وأننا نعلم منذ فترة طويلة أن المباني في المنطقة لم تكن مصممة لتحمل الزلازل. زلزال بهذا الحجم من المحتمل أن يكون مدمرا في أي مكان في العالم، لكن العديد من الهياكل في هذه المنطقة معرضة للخطر بشكل خاص".



وفي أعقاب زلزال إزميت عام 1999، ضمنت قوانين البناء الأكثر صرامة تصميم المباني الحديثة في تركيا لتكون مقاومة للزلازل. ومع ذلك، فإن العديد من المباني القديمة، والتي غالبا ما تؤوي أولئك الذين يعيشون في أحياء فقيرة وكثافة سكانية أكبر، تم تشييدها قبل دخول القوانين حيز التنفيذ وظلت عرضة للانهيار. وبعد أن ضرب الزلزال، تعرض بعض هذه المباني للانهيار، حيث سقطت الطوابق العليا مباشرة على الطوابق السفلية، ما يجعل من المستحيل إنقاذ الأشخاص الذين تم سحقهم في الداخل.



وقال هنري بانغ، الخبير في إدارة الكوارث في جامعة بورنماوث في المملكة المتحدة، في بيان: "يعتبر هذا الحادث بمثابة تذكير بضعف المنطقة المادي الشديد أمام الزلازل. إن قرب سوريا وتركيا من الحدود المتقاربة والخطيرة لانزلاق الصفائح يعني أن الزلازل ستحدث بانتظام ويجب غرس هذا الواقع في أطر إدارة الكوارث في كلا البلدين. يجب أن تكون الأولوية لتحديث المباني الحالية في المنطقة لتكون قادرة على مقاومة الزلازل".



روسيا اليوم

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