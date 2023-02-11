شاهد شاب سوري يوثّق اللحظات المرعبة الأولى التي عاشها مع عائلته أثناء الزلزال المدمر

الوكيل الإخباري - ظهر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للحظات الزلزال المرعبة، وثّقها شاب سوري مقيم في ولاية هاطاي جنوبي تركيا.

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وأظهر الفيديو نهوض الشاب من مكان نومه مع اللحظات الأولى للزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا فجر يوم الاثنين الماضي.



وتجول الشاب في البيت بخطوات واثقة متوجها نحو الغرف الأخرى للمنزل التي تقطنها بقية أفراد العائلة وهو ينطق الشهادة بشكل متكرر.



وظهرت بعد هدوء الهزة الأرضية جدته وهي جالسة على الأرض واعتلى صراخ الأطفال والنساء.



وكتب ناشر الفيديو في حسابه على موقع “تويتر” أن جميع أفراد العائلة بخير ولم يتعرضوا للأذى.

هذا الفيديو سجله بلال إبن أختي للحظات الأولى التي عاشوها بالزلزال في أنطاكيا، يا جماعة نحن أموات وأحيانا الله! pic.twitter.com/HvP7Q0zYxt February 9, 2023

روسيا اليوم