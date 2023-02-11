السبت 11-02-2023
الوكيل الاخباري

الزراعة: وصول 62 ألف لقاح ضد الحمى القلاعية خلال أيام وإنشاء 3 مستشفيات بيطرية قريباً

الاحتلال يعيق تحركات الفلسطينيين وينصب حاجزا عسكريا جنوب جنين

توضيح من بلدية إربد بشأن إزالة الاعتداءات التنظيمية

التعامل مع 951 حالة إسعافية خلال 24 ساعة

المياه: ارتفاع تخزين السدود إلى 115 مليون م٣

محاولة اختراق لصفحة الخدمات الطبية على الفيسبوك

النفط يرتفع 2% وبرنت يتخطى الـ 86 دولاراً للبرميل

تحذير من سلوك طريق الماسورة المارة بقضاء العارضة

الصحة تعلن أسماء مراكز التطعيم ضد كورونا ومواعيد العمل

التعليم العالي: نحو 10 آلاف طلب للالتحاق بالجامعات الرسمية لغاية الآن

السبت، 11-02-2023 11:31 ص

شاهد شاب سوري يوثّق اللحظات المرعبة الأولى التي عاشها مع عائلته أثناء الزلزال المدمر

63e568084c59b762561df0ba


الوكيل الإخباري - ظهر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للحظات الزلزال المرعبة، وثّقها شاب سوري مقيم في ولاية هاطاي جنوبي تركيا.

اضافة اعلان


وأظهر الفيديو نهوض الشاب من مكان نومه مع اللحظات الأولى للزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا فجر يوم الاثنين الماضي.

وتجول الشاب في البيت بخطوات واثقة متوجها نحو الغرف الأخرى للمنزل التي تقطنها بقية أفراد العائلة وهو ينطق الشهادة بشكل متكرر.


وظهرت بعد هدوء الهزة الأرضية جدته وهي جالسة على الأرض واعتلى صراخ الأطفال والنساء.


وكتب ناشر الفيديو في حسابه على موقع “تويتر” أن جميع أفراد العائلة بخير ولم يتعرضوا للأذى.

 

 

روسيا اليوم 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
INAF_20151208223423594

فيديو صادم يوثق اعتداء معلم على طالب بالضرب المبرح في السعودية

201828

لبنان.. شاب يلقي 3 قنابل على منزل فتاة تقدم لزواجها بعد رفض العائلة له - فيديو

image

إنقاذ شاب تركي بعد 113 ساعة تحت أنقاض الزلزال - فيديو

1038514764_170_0_2901_2048_1920x0_80_0_0_6eb20cb61e32ec5e05fa32be80fa50ad

نمر يهاجم 5 أشخاص ويتسبب لهم بإصابات داخل قاعة محكمة في الهند

44-1

طاقم محطة الفضاء الصينية يكمل جولة سير في الفضاء

750x420_cmsv2_7116100d-419d-5f47-ae7c-97def8ac33b6-7392330

العثور على حيتان نافقة على شواطئ قبرص

أخبار متعلقة
HCJtl

أقوى الزلازل في آخر 100 عام

main_image63e12bae10965

مشاهد تحبس الأنفاس.. إنقاذ أطفال من تحت الركام بعد الزلزال

download (1)

شاهد فيديو مؤلم لامرأة سورية عالقة بين أنقاض منزلها في تركيا

شاب-سوري-يفقد-١٢-من-عائلته

فيديو مؤثر لشاب سوري فقد 12 فردا من عائلته جراء الزلزال

16-5-768x510

شاهد ماذا فعلت الطيور قبيل زلزال تركيا المدمر؟

reuters_com_2023_newsml_RC2H5Z95Z44I

شاهد لحظات مؤثرة تظهر إنقاذ ناجين من تحت الأنقاض في تركيا وسوريا بعد الزلزال