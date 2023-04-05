الأربعاء 05-04-2023
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الأربعاء، 05-04-2023 11:17 ص

شاهد..كيف نجا صاحب ورشة من الموت المحقق بأعجوبة في تايلاند

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الوكيل الإخباري - وثق مقطع فيديو لحظة نجاة صاحب ورشة بأعجوبة من حادث تصادم كاد أن ينهي حياته في العاصمة التايلاندية بانكوك.

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ويظهر في الفيديو الشخص وهو يجلس فوق حوض مركبته أمام ورشته وفي هذه اللحظة جاءت سيارة مسرعة واصطدمت بها بشكل عنيف.


لكن المفاجأة أن الرجل خرج سالما تماماً من الحادث بسبب جلوسه على طرف سيارته فاندفع للخلف على الرصيف ولم يصاب بأذى.

 

 

 

جريدة كيو ايت 

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