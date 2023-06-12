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الإثنين، 12-06-2023 02:26 م

شاهد لحظة اختطاف فتاة في ليبيا

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الوكيل الإخباري - انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر لحظة اختطاف فتاة في العاصمة الليبية طرابلس.

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وفي المقطع المصور، يظهر ملثمون يقودون سيارة رباعية الدفع ينتمون إلى إحدى المجموعات المسلحة في طرابلس، يختطفون الفتاة من الطريق العام ويقتادونها بالقوة للسيارة.


ولم يتم الكشف عن مصير الفتاة إلى حد الآن. ويظهر الفيديو أن الحادثة وقعت في شاطئ البحر بطريق الشط بطرابلس، وهو طريق رئيسي واستراتيجي في العاصمة.


وأثار المقطع المتداول جدلاً واسعاً بين الناشطين، حيث عبر البعض عن استيائهم وقلقهم بشأن الأوضاع الأمنية في طرابلس التي لا تزال الميليشيات المسلحة تتحكم فيها بقوة السلاح، فيما رجح البعض الآخر ارتكاب الفتاة مخالفة قانونية استدعت اعتقالها.

 

وعلى صعيد آخر، اعتبر بعض الناشطين أن هذا الفيديو يسلط الضوء على الانتهاكات المتفشية في العاصمة طرابلس. وفيما يتعلق بمصير الفتاة، لم تعلن السلطات الرسمية عن أية تفاصيل حول الحادثة.

 

 

 

الحدث

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