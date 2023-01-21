السبت 21-01-2023
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السبت، 21-01-2023 11:52 ص

شاهد ما فعله فيل مع امرأة هندية

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الوكيل الإخباري - كشف فيديو قصير عن علاقة رائعة بين امرأة هندية وفيل صغير قامت بتربيته بعد موت والديه، في ولاية تاميل نادو جنوبي الهند، وكيف أصبح الفيل كالطفل الصغير المطيع.

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ونشرت موظفة الغابات “سودها رامين” الفيديو على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، ويظهر الفيديو المرأة وهي جالسة فوق الحشائش بالقرب من محمية مودومالاي الطبيعية، بينما يمد الفيل خرطومه لها، وتدعو المرأة الفيل الصغير للرقاد على الحشائش فيطيعها، وبعدها تربت المرأة بيدها على جسده وهو مستسلم كطفل صغير يستمتع بيدها الحانية على جسده.


 

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