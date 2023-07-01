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السبت، 01-07-2023 11:38 ص

شاهد متظاهر فرنسي قطع عمود كهرباء.. لن تصدق نهايته

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الوكيل الإخباري - تنتشر الكثير من مقاطع الفيديو التي تظهر حجم الفوضى، التي ضربت فرنسا، عقب مقتل الصبي الفرنسي من أصول جزائرية على يد دورية شرطة .

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وكان رواد مواقع التواصل قد تداولوا مقطع فيديو لأحد المتظاهرين في فرنسا يقوم بأعمال تخريبية.


وأظهر الفيديو المتداول أحد المتظاهرين وهو يقوم بنشر عمود كهرباء في أحد الشوارع العامة.


وبحسب الفيديو وبعد انتهائه من ذلك سقط العمود فوق رأسه بشكل مروع.

وتعيش فرنسا تعيش أجواء غير مستقرة بعد مقتل الشاب الجزائري نائل.

وقالت السلطات الفرنسية، إن نحو 1900 سيارة أحرقت خلال أعمال الشغب التي تشهدها البلاد.


كما تم إضرام النار بنحو 500 مبنى عام، من بينها مراكز شرطة ومجالس بلدية.

 

 

 

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