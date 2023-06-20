الثلاثاء 20-06-2023
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الثلاثاء، 20-06-2023 11:35 ص

شاهد مجموعة شباب ينقذون شخصا من الغرق في السعودية

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الوكيل الإخباري - تمكن عدد من الشباب من إنقاذ شاب من الغرق في شلال الحمدة بمنطقة الباحة جنوب غرب السعودية، وذلك وفقًا لمقطع فيديو متداول على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

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يظهر الفيديو مجموعة من الشباب يسبحون في الشلال، وأحدهم كان على وشك الغرق قبل أن يتم إنقاذه وسحبه من المياه بجهود الشباب.

لاقى الفيديو إعجاب العديد من المواطنين الذين دعوا إلى منع السباحة في الأماكن المجوفة والخطرة، وأكدوا على ضرورة توعية الجميع بخطورة مثل هذه الأماكن.

 

 

روسيا اليوم 

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