السبت 22-04-2023
الوكيل الاخباري

الملك والعاهل المغربي يتبادلان التهاني بعيد الفطر

رسمياً .. روسيا تُعلن التخلي عن الدولار واليورو في معاملاتها المالية

منهم مدانون بالإعدام.. إطلاق سراح آلاف السجناء في السودان

وفاة أحد أبطال مسلسل العربجي محمد قنوع

البرهان: الجميع خاسر في هذه الحرب

الأمن: فيديو قيام شخص باطلاق النار بشكل عشوائي في الزرقاء قديم

حملة لتنظيف الشاطىء الجنوبي في خليج العقبة

مصرع شخصين في إسبانيا بسبب شطيرة بيتزا

أوروبا تحافظ على صدارة سوق السيارات عالمياً والصين تطيح بأميركا

وزارة الصحة تنوي إدخال لقاح جدري الماء إلى برنامج التطعيم الوطني

السبت، 22-04-2023 11:12 م

شاهد.. مصري يثير الجدل ويوزع العيدية على المارة من شرفة مكتبه

44


الوكيل الاخباري - تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو مثير للجدل يظهر قيام أحد الأشخاص بإلقاء النقود على المارة في منطقة الخليفة بمصر.

اضافة اعلان


وبحسب التفاصيل التي نشرتها وسائل إعلام مصرية، فإن الفيديو يعود لشخص يدعى المهندس حسن وقام بإلقاء النقود على المارة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

ويظهر الفيديو تجمع عدد كبير من الأشخاص في الشارع الذي يحتوي مكتب "حسن"، لالتقاط النقود التي يلقيها عليهم، حيث رددوا عبارات "حسن يا حسن، بنحبك يا حسن"، بينما ظل المهندس يلقي النقود عليهم من شرفة مكتبه.

من جانبه، قال المهندس في تصريح لوسائل إعلام مصرية، إنه اعتاد في كل عيد على توزيع الأموال بهذه الطريقة، لإسعاد جيرانه وأهالي منطقته.

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
image

مصرع شخصين في إسبانيا بسبب شطيرة بيتزا

362360_5_1681982598

إنقاذ حياة معتمر مصري توقف قلبه مرتين لمدة 27 دقيقة

2023417209204835V

بريطاني يخسر 30 كيلو من وزنه معتمدا على الجبنة - صور

image (3)

دبي تستقبل أكبر مكتبة عائمة في العالم - صور

b14dafa4-e39b-494b-89fe-49d637c481b1

جبال الألب تفقد جليداً أكثر من أي وقت مضى

اغاغاغاغا

حاولت قتل صديقتها بهدف السرقة في نيويورك.. السر داخل الهدية

أخبار متعلقة
471410_8_1681799013

مصر..اختناق مهندس سوري مع 5 مصريين بطريقة مروعة!

6430b49e4c59b747d04aba52

مشهد أثار تفاعلا كبيرا.. طفل يرتمي في أحضان إمام أثناء صلاة التهجد بالمغرب - فيديو

642fc31d4c59b77b376144e4

بعد ضجة "قطة" الشيخ الجزائري.. فتوى حول السؤال الذي شغل القراء

317451-423201888

مصر.. لافتة في الشارع تثير ضجة وسخرية - صورة

تعتعتع

تمر وسيجارة.. أغرب إفطار صائم في مصر يثير الجدل - فيديو

64284f7c42360403e13418f7

شاهد.. مقطع فيديو لعصفور يلازم رأس معتمر أثناء الطواف حول الكعبة المشرفة يثير تفاعلا