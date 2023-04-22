شاهد.. مصري يثير الجدل ويوزع العيدية على المارة من شرفة مكتبه

الوكيل الاخباري - تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو مثير للجدل يظهر قيام أحد الأشخاص بإلقاء النقود على المارة في منطقة الخليفة بمصر.

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وبحسب التفاصيل التي نشرتها وسائل إعلام مصرية، فإن الفيديو يعود لشخص يدعى المهندس حسن وقام بإلقاء النقود على المارة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.



ويظهر الفيديو تجمع عدد كبير من الأشخاص في الشارع الذي يحتوي مكتب "حسن"، لالتقاط النقود التي يلقيها عليهم، حيث رددوا عبارات "حسن يا حسن، بنحبك يا حسن"، بينما ظل المهندس يلقي النقود عليهم من شرفة مكتبه.



من جانبه، قال المهندس في تصريح لوسائل إعلام مصرية، إنه اعتاد في كل عيد على توزيع الأموال بهذه الطريقة، لإسعاد جيرانه وأهالي منطقته.