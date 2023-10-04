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الأربعاء، 04-10-2023 12:24 م

شاهد مقطع فيديو متداول لأخطبوط يقتحم مرأبا للسيارات في قطر.. فما حقيقته؟

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الوكيل الإخباري - انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قال ناشروه إنه يوثق أخطبوطا حقيقيا يقتحم مرأبا للسيارات في قطر ويصعد على سيارة، فما حقيقته؟

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه أخطبوط ضخم يدخل مرأب سيارات ويطبق على سيارة بيضاء اللون ويحطمها، وحظي الفيديو بعشرات المشاركات من صفحات عدة، حيث صدق كثيرون أنه حقيقي فيما أكد آخرون أنه غير صحيح ومركب.

وذكرت وكالة فرانس برس أنه وعن طريق البحث، تم التحقق من أن الفيديو نشر في موقع “ريديت” وتظهر عليه علامة مائيّة باسم “Ghost3dee”، حيث تعود هذه العلامة المائية لفنان رقمي مقيم في قطر يدعى أليكساندر، متخصّص بالتصاميم الرقمية والمؤثرات البصرية.


وباستطاعة رواد مواقع التواصل مشاهدة أعماله على صفحاته في مواقع إنستغرام ويوتيوب وتيك توك، ومن بينها فيديو الأخطبوط نفسه الذي زعم ناشروه أنه حقيقيّ.

 

 

 

 

روسيا اليوم 

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