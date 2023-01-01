الأحد 01-01-2023
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الأحد، 01-01-2023 10:13 ص

شخص يجرف أكوام الثلوج من أمام منزله في السعودية - فيديو

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الوكيل الإخباري - وثق مقطع فيديو مواطن في محافظة ‎بلجرشي بمنطقة ‎الباحة يجرف أكوامًا من الثلوج التي تجمعت أمام باب منزله.

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وشَهِدَتْ منطقةُ الباحةِ اليوم هطولَ أمطارٍ متفرقةٍ من متوسطةٍ إلى غزيرةٍ مصحوبةٍ بزخات من البرد مع انعدام الرؤية بسبب الضباب الكثيف بقطاع السراة شَمِلَتْ أجزاءً من مدينة الباحة وضواحيها، وأجزاء من محافظات بلجرشي والعقيق وبني حسن والقرى والمندق والمخواة وقلوة والحجرة وغامد الزناد والمراكز التابعة لها، وطريق الملك فهد (عقبة الباحة) الرابطة بين الباحة والقطاع التهامي، سالت على إثرها عدد من الأودية والشعاب وارتوت الأرض.

 

 

ajel.sa

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