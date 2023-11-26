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الأحد، 26-11-2023 10:20 ص

صدمة للأطباء.. العثور على ذبابة حية في أمعاء رجل أمريكي - صورة

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الوكيل الإخباري - عقدت الدهشة ألسنة أطباء في ولاية ميسوري الأمريكية، بعد أن عثروا على ذبابة مكتملة النمو تعيش داخل أمعاء مريض كان يخضع لعملية كشف روتينية بالمنظار.

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وحسب موقع "الحرة"، قالت المجلة الأمريكية لأمراض الجهاز الهضمي مؤخرًا: إن تلك الحادثة الغريبة جرت مع رجل يبلغ من العمر 63 عامًا، كان لديه ذبابة "حية" تعيش داخل أمعائه.


وكان الرجل قد حضر لإجراء فحص روتيني لسرطان القولون في وقت سابق من هذا العام. وأجرى الأطباء في مستشفى ميسوري منظار القولون، وهو إجراء يتم فيه إدخال كاميرا في الأمعاء للتحقق من وجود أي تشوهات أو خلايا ورم أو تقرحات.


وخلال تنظير القولون، وفي المنطقة الموجودة في الجزء العلوي من الأمعاء الغليظة، عثر الأطباء على ذبابة حية كانت قد نجت بطريقة ما من حمض المعدة.


وقال الأطباء: "تمثل هذه الحالة اكتشافًا نادرًا للغاية بمنظار القولون.. هذا الحالة تشكل لغزًا يتوجب حله لمعرفة كيف وصلت تلك الذبابة إلى القولون".


وذكر المريض أنه لم يتناول أي طعام في اليوم الذي سبق التنظير، وأنه اكتفى بشرب السوائل المسهلة التي تُخرِج كل الطعام والفضلات من الأمعاء.


وقبل ذلك بيوم، أي قبل 48 ساعة من الكشف بالمنظار، أوضح المريض أنه تناول البيتزا وقطعًا من الخس، دون أن يرى أية حشرات في طعامه.

 


 

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