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الإثنين، 17-01-2022 10:08 ص

صورة أشعلت القلوب..طفل سوري في حاوية القمامة يقرأ كتاباً

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الوكيل الإخباري - القراءة غذاء العقل.. هذه المقولة طبقها طفل سوري في صورته وهو في حاوية القمامة، ممسكا كتاباً انتشله من بين النفايات.

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هذه الصورة أشعلت القلوب والعقول على مواقع التواصل الاجتماعي ، وأشعلت عاصفة من التعاطف مع ابن العشر سنوات.

 

أما ملتقط تلك الصورة، فهو مهندس لبناني شاب، وأستاذ جامعي يدعى رودريغ مغامس، رأى الطفل قرب مقر مكتبه في إحدى المناطق القريبة من بيروت، فلفته المشهد والتقط صورته عله يستطيع مساعدته.

 

ونقل موقع "العربية.نت" عن مغامس قوله "إنه التقط صورة حسين وهو لا يُصدّق ما يراه، لأنه ظلّ يتصفّح الكتاب لأكثر من سبع دقائق بشغف وحب، وكأنه يبحث عن مكانه في إحدى صفحاته، علماً أن الكتاب ليس للأطفال".

 

كما أضاف "بعد ذلك اقتربت منه وطلبت منه أن ألتقط صورة "سيلفي" معه، لكنه تردّد في البداية إلا أنه وافق لاحقا فاستطعت بعدها التقرّب منه وسؤاله عن أحواله".

الى ذلك، أوضح أن "حسين طفل ذكي جداً ويحب الدراسة، فهو يذهب إلى المدرسة (في منطقة برج حمّود في المتن) قبل الظهر ويعمل في جمع الخردة بعد الظهر، وذلك من أجل مساعدة والده المريض وأخواته الأربع".


كذلك أشار مغامس إلى أنه يعمل مع إحدى الجمعيات على جمع الأموال اللازمة من أجل مساعدة حسين وعائلته، شرط ألا يعود إلى جمع الخردة وإنما التفرّغ لدراسته.

 



 

البيان 

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