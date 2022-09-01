الخميس 01-09-2022
الوكيل الاخباري

مصدر يتوقع دخول معدل قانون الضمان حيز التنفيذ منتصف تشرين أول القادم

وزير الطاقة يبشر الأردنيين: مشاريع تنقيب ضخمة في الذهب السيليكا والبازلت

رئيس غرفة تجارة قطر: استثمارات قطرية جديدة تتجه للأردن خلال الفترة المقبلة

ألف أسير فلسطيني يشرعون اليوم بإضراب مفتوح عن الطعام

أسعار الذهب في المملكة عند أدنى مستوى منذ شهرين

تركيا ترفع أسعار الكهرباء والغاز

وزير النقل الفلسطيني: نحن ضد مطار تمناع وضد التعامل مع الإسرائيليين على حساب الأردن

مستوطنون يقتحمون "الأقصى"

الذهب يواصل الانخفاض عالمياً

صرف دعم المحروقات لمنتفعي المعونة الوطنية اليوم

الخميس، 01-09-2022 09:15 ص

صورة تظهر آثار الضرب لإحدى فتيات دار الأيتام في السعودية

82022318424913266024


الوكيل الإخباري-كشفت مقاطع وصور متداولة في مواقع التواصل الاجتماعي عن حادثة عنف وتعد على دار الرعاية الاجتماعية بمحافظة خميس مشيط بمنطقة عسير في السعودية، ويظهر في المقاطع المتداولة دخول عدد من الأشخاص الملثمين وآخرين بلباس رجال الأمن إلى دار أيتام ويحملون عصي ويعتدون بالضرب على مجموعة من الفتيات.


وتصدر وسم #أيتام_خميس_مشيط موقع التواصل تويتر وسط ذهول واستنكار من الحادثة، مطالبين بسرعة التحقق من صحتها ومحاسبة المسؤولين عن ذلك ومتسائلين عن غياب الرحمة والرأفة في قلوب من تعدى على بنات الدار، مؤكدين في الوقت نفسه أن الجهات المختصة في المملكة ستكون بالمرصاد لكل من يتجاوز الأنظمة والقوانين.

من جهة أخرى، باشرت النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية، أمس واقعة إتلاف المال العام في دار التربية الاجتماعية بمحافظة خميس مشيط، والقضية ما زالت قيد التحقيق.

وصرح مصدر مسؤول في النيابة العامة، لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أنه بناء على ماتم رصده من مركز الرصد النيابي من محتويات معلوماتية "مقاطع فيديو" تتضمن حادثة داخل دار التربية الاجتماعية بمحافظة خميس مشيط بمنطقة عسير، تم اتخاذ الإجراءات.


من جهتها، تتابع هيئة حقوق الإنسان باهتمام بالغ الحادثة؛ التي وقعت في دار التربية الاجتماعية بمحافظة خميس مشيط، حيث شكلت فريقًا لهذا الغرض.

اضافة اعلان

 


 

البيان

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
وو

كاميرات المراقبة كشفتهم.. حيلة غريبة لسرقة الذهب في مصر

ز

في 10 دقائق من رعب.. حبّة برد ضخمة تقتل طفلة بإسبانيا

word-image-170

مقاضاة نتفيلكس بسبب هذا المسلسل.. تفاصيل

1111111111111111111111111

جسر ياباني "تائه" في مصر يتصدر الترند ويثير الجدل .. ما قصته ؟

image

لتحسين نومك في ارتفاع درجات الحرارة .. 6 خطوات عليك اتباعها

1647563547_شاهد-ناسا-تتدحرج-من-صاروخ-القمر-Artemis-I-على-منصة-1024x576

ناسا تفشل باطلاق صاروخ للقمر وتعيد المحاولة

أخبار متعلقة
رر

فيديو يثير ضجة واسعة.. الاعتداء على فتيات دار أيتام في السعودية

3

فيديو - مشهد مهيب ..امتلاء صحن الطواف بالمعتمرين