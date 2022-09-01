صورة تظهر آثار الضرب لإحدى فتيات دار الأيتام في السعودية

الوكيل الإخباري-كشفت مقاطع وصور متداولة في مواقع التواصل الاجتماعي عن حادثة عنف وتعد على دار الرعاية الاجتماعية بمحافظة خميس مشيط بمنطقة عسير في السعودية، ويظهر في المقاطع المتداولة دخول عدد من الأشخاص الملثمين وآخرين بلباس رجال الأمن إلى دار أيتام ويحملون عصي ويعتدون بالضرب على مجموعة من الفتيات.





وتصدر وسم #أيتام_خميس_مشيط موقع التواصل تويتر وسط ذهول واستنكار من الحادثة، مطالبين بسرعة التحقق من صحتها ومحاسبة المسؤولين عن ذلك ومتسائلين عن غياب الرحمة والرأفة في قلوب من تعدى على بنات الدار، مؤكدين في الوقت نفسه أن الجهات المختصة في المملكة ستكون بالمرصاد لكل من يتجاوز الأنظمة والقوانين.



من جهة أخرى، باشرت النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية، أمس واقعة إتلاف المال العام في دار التربية الاجتماعية بمحافظة خميس مشيط، والقضية ما زالت قيد التحقيق.



وصرح مصدر مسؤول في النيابة العامة، لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أنه بناء على ماتم رصده من مركز الرصد النيابي من محتويات معلوماتية "مقاطع فيديو" تتضمن حادثة داخل دار التربية الاجتماعية بمحافظة خميس مشيط بمنطقة عسير، تم اتخاذ الإجراءات.





من جهتها، تتابع هيئة حقوق الإنسان باهتمام بالغ الحادثة؛ التي وقعت في دار التربية الاجتماعية بمحافظة خميس مشيط، حيث شكلت فريقًا لهذا الغرض.





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