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الثلاثاء، 22-08-2023 02:12 م

صورتها أشعلت مواقع التواصل .. شاهد الزرافة الوحيدة في العالم بلا نقط

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الوكيل الإخباري - من منا قد يتخيل زرافة بلا مظهرها المرقط، الذي رافق مخيلتنا منذ الصغر. إلا أن الساعات الماضية قلبت كل تلك المسلمات رأساً على عقب.

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ففي واحد من أندر المشاهد على الإطلاق في عالم الحيوان، ولدت زرافة فريدة من نوعها في حديقة الحيوانات بولاية تينيسي الأميركية.

وأبصرت تلك الزرافة الصغيرة النور في 31 يوليو، إنما دون “نقاطها الشهيرة” بل بلون بني موحد.


فقد كسرت قاعدة “المظهر المرقط” الذي تشتهر به الزرافات عامة، بالإضافة إلى أعناقها الطويلة بشكل استثنائي.


فيما أعلنت حديقة حيوان برايتس أن الزرافة يبلغ طولها 6 أقدام، ولا تزال تحت رعاية والدتها وموظفي الحديقة.


إلا أنها رجحت أن تكون فريدة من نوعها، نظرًا لأن الزرافات نادرًا ما تولد بلا “مظهرها المرقط هذا”!


يشار إلى أن “بقع الزرافات تلك” غالباً ما تعمل في المقام الأول كشكل من أشكال التمويه، من اجل حمايتها من “الأعداء” والحيوانات المفترسة.

 

 

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