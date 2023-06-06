'ضحك صدام حسين' لحظة الحكم بإعدامه.. حقيقة صورة عمرها 17 عاما

الوكيل الإخباري - تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي منذ سنوات، صورة للرئيس العراقي الأسبق صدام حسين يدّعي ناشروها أنّه يظهر فيها ضاحكاً لحظة صدور حكم الإعدام بحقّه عام 2006.



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ويظهر صدام حسين ضاحكاً في قاعة محكمة، وكتب ناشرو الصورة "أحدهم ضحك عندما حكموا عليه بالإعدام".



إلا أنّ الصورة لم تلتقط عند النطق بالحكم، بل هي من جلسات استماع سابقة.



وفي التفاصيل، وثقت عدسات المصوّرين لحظات لصدّام حسين وهو يضحك في المحكمة من بينها مجموعة صور نشرتها وكالة غيتي لجلسة استماع في 14 شباط 2006.



أما صورة المنشور فوزّعتها وكالة فرانس برس في 30 ايار 2006 وهي للرئيس العراقي الأسبق خلال جلسة استماع أيضاً وكان يضحك خلال إدلاء أحد الشهود بشهادته في المحكمة.



وبعد مرور ستة أشهر على هذه الجلسة، صدر حكم الإعدام بحق صدام حسين بعد إدانته في مجزرة الدجيل التي قتل فيها 148 شخصاً.





لبنان 24

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