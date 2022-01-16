طاهي الملكة إليزابيث يكشف عن أطباقها المفضلة

الوكيل الإخباري - كشف كبير الطباخين السابق في قصر بكنغهام دارين ماكغرادي عن الملكة اليزابيث تعشق تناول البرغر، لكن لها شروط عدة فى إعداد هذه الوجبة.

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وأوضح ماكغرادي أنها ليست من محبي الوجبات السريعة بوجه عام، ولكنها تفضل البرغر دون خبز، والطعام الفرنسي الكلاسيكي، ولا تتناول البيتزا.



وأكد الطاهي أوغرادي أن الملكة لا تطلب البرغر من أشهر مطاعم الوجبات السريعة، لكنها تطلبه من طاقمها لإعداده في مطبخ القصر.



وعمل الطاهي المحترف دارين أوغرادي في المطبخ الملكي لمدة 15 عاماً في إعداد وجبات الطعام للملكة إليزابيث والأمير هاري والأمير ويليام خلال فترة وجوده في قصر باكنغهام، وفقا لما نقله موقع العربية نت.



وأضاف أوغرادي: "كنا نصنع البرغر بأنفسنا، وكانوا يصيدون الغزلان ونصنع البرغر من لحومها".





ولكن عندما لم يكن أوغرادي يصنع البرغر الخالي من الخبز للملكة، كان يقوم بشكل أساسي بطهي الطعام الفرنسي الكلاسيكي المفضل لديها.





كما كشف الطاهي أن الملكة إليزابيث ليست من عشاق البيتزا، ولذلك لم يحضّر أي نوع من البيتزا طوال الـ15 عاماً وهي مدة عمله فى القصر.

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