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الإثنين، 10-01-2022 10:44 ص

طبيبة بريطانية تعاقب زوجها على خيانته بخلع أسنانه بالكامل

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الوكيل الإخباري -  أن الطبيبة صاحبة الـ 34 عام استغلت وجود زوجها في عيادتها بعد أيام قليلة من انفصاله عنها بسبب خيانته طالباً معالجة ضرسه، فقامت بإعطائه جرعة عالية من التخدير ونزعت أسنانه بشكل كامل في بريطانيا.

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وأشارت الصحيفة إلى أن الطبيبة قامت بعدها بلف رأسه وفكيه لمنعه من فتح فمه، وخدعته بإنه يعاني من مشاكل أخرى وعليه التوجه إلى اختصاصي آخر لمعالجته ليفاجأ عند عودته إلى المنزل بخلع جميع أسنانه.


وأضافت صحيفة "ديلي ميل" أن الشرطة ألقت القبض على الطبيبة وتمت إحالتها إلى المحكمة والتي أصدرت حكمًا بالسجن على الفور بسبب ما فعلته.

البيان 

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