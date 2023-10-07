السبت 07-10-2023
الوكيل الاخباري

اتصالات مكثفة وعاجلة لوزير الخارجية الصفدي

الشواربة يشارك باجتماع الأمم المتحدة للتحول الرقمي في البنية التحتية

بيان صادر عن مجلس النقباء

احتفال في الرصيفة بالمولد النبوي الشريف

قطر: نحمل إسرائيل وحدها مسؤولية التصعيد

يوم وظيفي في إربد يستهدف 400 فرصة عمل

الصحة الفلسطينية تعلن حالة الطوارىء بكافة المستشفيات

بيان وتحذير صادر عن وزارة الخارجية الاردنية

المقاومة تنشر كلمة مسجلة للقائد محمد الضيف - فيديو

الطاقة: تركيب 4570 نظام خلايا شمسية للمنازل في 2022

السبت، 07-10-2023 02:29 م

طرق إزالة التكلس من أنابيب المياه المنزلية

طريقة-تنظيف-الحنفيات-والمغاسل-بملح-الليمون-1024x682


الوكيل الإخباري - القشور الناتجة عن الأنابيب، والمعروفة أيضًا بالرواسب المعدنية، عبارة عن تراكم للمواد فيها مع مرور الوقت، الأمر الذي يتسبّب بمشكلات السباكة، كما يؤثّر في تدفّق المياه وكفاءتها.

اضافة اعلان

تسهل إزالة الترسبات الكلسية من الأنابيب، باستخدام حلول طبيعية ومُوفّرة لناحية التكلفة، مثل مادتي الخل وصودا الخبز، علمًا أن تراكم القشور في الأنابيب يقود إلى تقييد تدفق المياه، وانخفاض ضغط الأخيرة، وزيادة استخدام الطاقة.

أمّا العلاج يتمثل في خلط كميتين متساويتين من الخل وصودا الخبز، مع بعضهما البعض، لغرض إعداد معجون. يمدّ الأخير في مناطق الأنابيب المغطاة، بعد فكها، مع الانتظار لساعات أو طوال الليل، وذلك للسماح للخل وصودا الخبز بتكسير الترسبات.

 

تُشطف الأنابيب بالماء الساخن لإزالة الترسبات الكلسية.

يعدّ نقع الأنابيب بعد فكها، في الخل (أو عصير الليمون)، حل طبيعي و"اقتصادي"، فحموضة الخل أو عصير الليمون الحامض تنزع الترسبات الكلسية والمعادن الناتجة من الماء العسر. لتطبيق الطريقة المذكورة، يُغمر الأنبوب في وعاء مملوء بالخل أو العصير، أو تلف فوطة مصنوعة من القماش مبللة بالخل حول الأنبوب، مع الانتظار لساعات أو طوال الليل، مما يسمح للخل بتكسير الترسبات بعد ذلك، ثم يشطف الأنبوب للتخلص من أي بقايا.

 

لبنان 24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
6d3d0ce2-9cf4-4ffe-a2c3-605cbcc9f8ec_16x9_1200x676

ما هي حشرة بق الفراش التي أثارت الذعر في فرنسا والعالم - فيديو

19_2023-638321940038534072-853

حيوانات مهرّبة تزرع الفوضى خلال رحلة جوية بين تايلاند وتايوان - فيديو

651f0e9d4236046ba805a1a3

كلب ضال يعض مسنة و7 أطفال في مصر

Doc-T-462082-638253447230673179

فيديو - سارق يقتحم مصرفا ويفر هاربا بسيارة تحمل طفلا داخلها في أمريكا

170941

ما هو يوم المعلم العالمي الذي يحتفل به العالم هذا الشهر؟

888

"غوغل" يحتفل بيوم المعلم العالمي