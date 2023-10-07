طرق إزالة التكلس من أنابيب المياه المنزلية

الوكيل الإخباري - القشور الناتجة عن الأنابيب، والمعروفة أيضًا بالرواسب المعدنية، عبارة عن تراكم للمواد فيها مع مرور الوقت، الأمر الذي يتسبّب بمشكلات السباكة، كما يؤثّر في تدفّق المياه وكفاءتها.





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تسهل إزالة الترسبات الكلسية من الأنابيب، باستخدام حلول طبيعية ومُوفّرة لناحية التكلفة، مثل مادتي الخل وصودا الخبز، علمًا أن تراكم القشور في الأنابيب يقود إلى تقييد تدفق المياه، وانخفاض ضغط الأخيرة، وزيادة استخدام الطاقة.



أمّا العلاج يتمثل في خلط كميتين متساويتين من الخل وصودا الخبز، مع بعضهما البعض، لغرض إعداد معجون. يمدّ الأخير في مناطق الأنابيب المغطاة، بعد فكها، مع الانتظار لساعات أو طوال الليل، وذلك للسماح للخل وصودا الخبز بتكسير الترسبات.

تُشطف الأنابيب بالماء الساخن لإزالة الترسبات الكلسية.



يعدّ نقع الأنابيب بعد فكها، في الخل (أو عصير الليمون)، حل طبيعي و"اقتصادي"، فحموضة الخل أو عصير الليمون الحامض تنزع الترسبات الكلسية والمعادن الناتجة من الماء العسر. لتطبيق الطريقة المذكورة، يُغمر الأنبوب في وعاء مملوء بالخل أو العصير، أو تلف فوطة مصنوعة من القماش مبللة بالخل حول الأنبوب، مع الانتظار لساعات أو طوال الليل، مما يسمح للخل بتكسير الترسبات بعد ذلك، ثم يشطف الأنبوب للتخلص من أي بقايا.

لبنان 24