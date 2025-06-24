الثلاثاء 2025-06-24 10:54 ص
 

"النحل الإفريقي القاتل" يثير الذعر في هذه الدولة

فا
تعبيرية
 
الثلاثاء، 24-06-2025 09:03 ص

الوكيل الإخباري-  كشف تقرير لموقع "يو إس إي توداي" أن "النحل الإفريقي القاتل" انتشر في 13 ولاية أميركية، خاصة في الجنوب الغربي حيث يسود المناخ الجاف، ويواصل زحفه شمالاً. ويُعرف هذا النوع بعدوانيته الشديدة، إذ قد يطارد ضحاياه لمسافة تصل إلى ميل، ويمكنه اللسع حتى من خلال الملابس الواقية.

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شهدت الأشهر الأخيرة حوادث خطيرة، بينها وفاة رجل أثناء جزّه العشب، ونقل ثلاثة أشخاص إلى المستشفى بعد تعرضهم لهجوم نحل في أحد المنتزهات.


العلماء يفسرون عدوانية هذا النحل بأنها آلية دفاعية لحماية المستعمرة، رغم أن النحلة تموت بعد اللسع. ورغم تشابه النحل الإفريقي مع النحل الأوروبي في الشكل والسم، إلا أنه أكثر حساسية واستجابة للتهديدات.


يعود أصل هذا النحل إلى شرق إفريقيا، وأُدخل إلى البرازيل في الخمسينيات بهدف تحسين إنتاج العسل من خلال تهجينه مع النحل الأوروبي، لكنه انتشر لاحقاً في الأميركيتين بسبب طبيعته الدفاعية الشديدة.

 

لبنان 24 


 
gnews

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