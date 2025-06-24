"النحل الإفريقي القاتل" يثير الذعر في هذه الدولة

شهدت الأشهر الأخيرة حوادث خطيرة، بينها وفاة رجل أثناء جزّه العشب، ونقل ثلاثة أشخاص إلى المستشفى بعد تعرضهم لهجوم نحل في أحد المنتزهات.
العلماء يفسرون عدوانية هذا النحل بأنها آلية دفاعية لحماية المستعمرة، رغم أن النحلة تموت بعد اللسع. ورغم تشابه النحل الإفريقي مع النحل الأوروبي في الشكل والسم، إلا أنه أكثر حساسية واستجابة للتهديدات.
يعود أصل هذا النحل إلى شرق إفريقيا، وأُدخل إلى البرازيل في الخمسينيات بهدف تحسين إنتاج العسل من خلال تهجينه مع النحل الأوروبي، لكنه انتشر لاحقاً في الأميركيتين بسبب طبيعته الدفاعية الشديدة.
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