طرق فعالة في القضاء على حشرات الخشب المنزلية

الوكيل الإخباري - تعد حشرات الخشب من اكثر الحشرات ضررا في المنزل نظرا لتخريبها وتلفها للاخشاب وتعد حشرة السوس من اشهر الحشرات التي تتواجد في الخشب .

اضافة اعلان

الاسباب الرئيسية لتسوس الخشب وتلفه:

1 - تكون الفطريات على الخشب نتيجة لتساقط نقاط المياه عليه او تعرضة للمياه لفترة كبيرة .

2 -الرطوبة والتآكل نتيجة عدم تهوية المنزل جيدا وسقوط نقاط المياه على الخشب نتيجة لتسرب ما.

3 - سوء الاسخدام والمعالجة والنقل والتخزين والتهوية والتعرض الدائم للرطوبة وتراكم المياه والسوائل على الاخشاب والارضيات والاتربة والغبار.

4 - تعرض خشب الاثاث والارضيات للتشقق بسبب جرها على الارض وعدم حملها مما يؤدي في النهاية لتراكم الفطريات و الطفيليات داخل فتحات التشقق مما يؤدي للنهاية لتآكل الخشب.

5 - تعرض الاثاث لهجوم الحشرات نتيجة التخزين او الانتقال مع العفش من مكان لاخر مثل النمل الاكل للخشب و حشرات السوس و البق.

اسباب وجود سوس الخشب في المنزل

تعد الرطوبة من الاسباب الاساسية لوجود سوس الخشب في البيت , تعد الرطوبة بسبب عدم تهوية البيت جيدا والسماح بدخول ضوء الشمس في المنزل او وجود قطرات ماء (تنقيط او تسرب من مكان ما) تصل الى الخشب سواء خشب الاثاث او الارضيات اذ كانت ارضيات خشبية مما يحدث الرطوبة والتي ينتج عنها تسوس الخشب.

كيفية التخلص من حشرات الخشب المنزلية

يوجد عدة أمور للتخلص من حشرات الخشب المنزلية ومن أهمها:

ا - التخلص من قطعة الخشب المصابة: تعتبر هذه الطريقة هي الحل الأمثل للتخلص من سوس الخشب، فعند التأكد من وجود قطعة مصابة بالخشب، يفضل التخلص منها في أسرع وقت حتى لا ينتقل إلى باقي أثاث المنزل، وتضطر إلى التخلص من أثاث المنزل بالكامل.

2 - تطهير المنزل: يمكنك استخدام مبيدات السوس للتخلص من بيوض السوس، وأكثر الأماكن التي يتواجد فيها عند الأبواب وفي الأماكن الرطبة، بالقرب من القطع الخشبية.

3 - المواد الكيميائية: يوجد عدة أنواع من المواد الكيميائية المتخصصة في إبادة سوس الخشب، ومن أفضل وأقوى المواد التي تعمل على القضاء على حشرات الخشب تمام، هي التي تحتوي على بورات.

4 - التخلص من المصنوعات الخشبية الزائدة أو الغير مستعمل حتى لا تتخذه الحشرات مأوى لهم.

5 - تهوية المنزل جيدا يوميا عن طريق فتح جميع النوافذ حتى تدخل أشعة الشمس إلى جميع أركان المنزل.

6- عدم غسل الأثاث والخشب بالماء والصابون حتى لا يتعرض إلى الرطوبة وتوفير بيئة لنمو سوس الخشب.

7 - إبعاد الخشب عن أي مكان يوجد به رطوبة، والحرص على وضعه في أماكن جافة.

المدار