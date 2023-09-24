طرق لاكتشاف اللحم الصالح من الفاسد

الوكيل الإخباري - انتشرت في الفترة الأخيرة اللحوم الفاسدة، وظهرت شكاوي كثيرة من مطاعم شهيرة من اللحم الفاسد، فالمواطن العادي لا يعرف كيف يكتشف هذا عند تناول الطعام في المطعم، ولا نأمن على أطفالنا تناول هذه اللحوم، في هذا المقال نأخذك في جولة سريعة نوضح فيها صفات اللحوم الحمراء الطازة وكيف تفرق بين اللحم الطازج و اللحم الفاسد ولحوم الحيوانات غير الصالحة للأكل.

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كيف تفرق بين اللحم الفاسد واللحم الطازج؟

عند شراء اللحم انظر جيداً إلى اللون، فلون اللحم الطازج يكون أحمر فاتح، ولون الدهن في اللحم الطازج يكون مائل للأصفر، أما اللحم الفاسد يكون أحمر داكن ووردي في بعض أنواع اللحوم.



اللحمة الطازجة تجدها متماسكة وملمسها طبيعي وبه ليونة، على عكس اللحم الفاسد فهو لين جداً وعند الضغط عليه بالإصبع تترك علامة واضحة بالإضافة إلى ملمسه اللزج، فاللزوجة تكون بسبب البكتيريا.



اللحوم الطازجة رائحتها مقبولة ومتعارف عليها، بينما اللحم الفاسد فرائحته لا تستطيع شمها وله رائحة مميزة جداً.

الفرق بين اللحم الطازج ولحم الحيوانات المغشوشة

اللعبة في الأختام ، فكما يقولون أختام اللحمة هي ما تكشف إن كنت ما تشتريه وتطعمه لأولادك صالح أم أنه حيوان فاسد مثل الحيوانات النافقة والحيوانات غير المصرح بتناولها، فلا يوجد عليها أختام.



اختبار اللحوم قبل الطهي:

إذا اشتريت نوع من اللحوم وكان له رائحة غير مستحبة وتخشى من تناوله، فعليك قبل إلقائه في القمامة طهيه للتأكد من صلاحيته، قم بتدفئة السكين على النار وقطع قطعة صغيرة من اللحم، فإن لم تتغير الرائحة وأصبحت عادية فهذا اللحم يكون طازج، ولكن إذا تغيرت الرائحة واللون يكون هذا اللحم فاسد.

أما الطريقة الثانية فهي بوضع اللحم الفاسد في الماء في حالة تلوث الماء بالدم فيكون اللحم فاسد.

الفرق بين اللحم الطازج ولحم القطط والحمير:

البعض يشتكي من أنه لا يستطيع تناول اللحوم في الخارج ويخاف من أن تكون لحم القطط والحمير، لذا تعرف على الفرق في اللون والملمس عن اللحم العادي:

لحم الحمير والخيل البلدي، يكون لونه وردي جداً وله رائحة مختلفة عن اللحم العادي، ويكون أكثر ليونة.

لحم القطط، يكون باهتاً ودهنه لونه أبيض، الكبد يتكون من 7 فصوص والكلى يكون لونها وردي.

صفات اللحوم الحمراء الطازجة :

لحم العجل

لونه أحمر فاتح وليس وردي أو غامق، يجب الانتباه من هذا لأن البعض يختلط عليه اللون، كما أن له ألياف سميكة.

لحم الأغنام

يكون لون اللحم أحمر داكن قليلاً ويشبه لحم العجل ولكنه يختلف في الرائحة والألياف الموجودة به تكون أقل من لحم العجل.

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