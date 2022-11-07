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الإثنين، 07-11-2022 01:48 م

طعن شاب في نيويورك.. وتصرف صادم من الشرطة -فيديو

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الوكيل الإخباري - كشف مقطع فيديو صورته كاميرات المراقبة في نيويورك عن قيام شاب بطعن آخر داخل سوبر ماركت، وفر هاربا إلى الخارج.

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وعلى الفور قام الشاب المعتدي عليه بإخراج مسدسا كان معه وحاول ملاحقة الشاب الذي اعتدى عليه، ولكن وصلت الشرطة سريعاً إلى مكان الواقعة، فنجح المعتدي من الهروب سريعاً.


وحاول رجال الأمن إيقاف الشاب المطعون الذي يحمل مسدسا، وعندما رفض تسليم نفسه وإلقاء المسدس، أطلقوا النار عليه، ولقى حتفه في وقت لاحق بالمستشفى.

 

 

 

شهاب

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