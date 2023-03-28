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الثلاثاء، 28-03-2023 09:48 ص

طفل بريطاني يبحث عن عظام فعثر على قنبلة قابلة للانفجار

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الوكيل الإخباري - لم تصدق والدة الطفل البريطاني، جورج بتسيتون-بيرد، قول ابنها البالغ من العمر تسع سنوات، عندما أخبرها أنه عثر على قنبلة يدوية في حديقة المنزل.

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ووفقاً لصحيفة «ذا مترو»، كان الفتى جورج «متحمساً جداً» لتعثره بما بدا قنبلة أثناء بحثه عن عظام.


وتقول والدته سيلين إنها كانت تأخذ غفوة عندما جاءها جورج يركض إلى غرفتها ليخبرها بشأن اكتشافه، قالت: «كنت أغمض عيني بعد تأخري في النوم الليلة الماضية عندما جاء جورج مسرعاً إلى غرفتي يقول: عليك أن تستيقظي وجدت قنبلة يدوية». فأجبته كما تفعل الأمهات: «أنا متأكدة من ذلك. هذا مذهل! لماذا لا تذهب وتأخذ صورة لها»، وهي تظن أن الأمر مجرد سوء تقدير.


لكن جورج هرول عائداً إلى المنزل مع جهاز الـ«آيباد» ووضعه في وجهها.
اتصلت الأم بـ 101 فحولها عامل الهاتف إلى 999. وبعد أن أوضحت الأمر، وصل أفراد من الشرطة إلى منزلها بعد حوالي 20 دقيقة، وسرعان ما اتصلوا بفرقة إبطال القنابل.


فجاءت فرقة إبطال الذخائر المتفجرة للتحقق من الأمر، واكتشفوا أن القنبلة لا تزال قابلة للانفجار، فتم تفجيرها بأمان في حقل مجاور.

 

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