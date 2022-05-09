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الإثنين، 09-05-2022 04:56 م

طفل بريطاني يدخل قائمة أفضل خبراء الرياضيات في العالم

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الوكيل الإخباري - نجح الطفل البريطاني فيليكس أكسماتشر، البالغ من العمر 10 سنوات، في دخول تصنيف أفضل خبراء الرياضيات في العالم، بعدما حصل على المركز السادس في أكبر مسابقة للرياضيات في العالم.

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وتمكّن الطفل النابغة من الإجابة على مجموعة من الأسئلة الصعبة في الرياضيات بسرعة كبيرة في التحدي العالمي الذي أقيم بمناسبة اليوم العالمي للرياضيات.


وعبّر الطفل البريطاني عن سعادته الكبيرة بالنتيجة التي حققها، وقال إنه كان يطمح أن يكون الأول على فئته ومن بين أول 100 على مستوى العالم، وأشار إلى أنه لم يكن يتوقع الحصول على هذه المرتبة المتقدمة.


يذكر أن فيليكس أكسماتشر كان سفير مدرسته سبالدويك المجتمعية في هانتينغتون في المسابقة التي واجه فيها ملايين الأطفال من 160 دولة في التحدي العالمي.

 

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