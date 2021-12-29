طفل سوري مصاب بالتوحد يبهر الجميع بقدراته في الحساب واللغات

الوكيل الإخباري - أثار الطفل السوري “ساري عزام” -البالغ من العمر 5 سنوات- اهتماماً إعلامياً وشعبياً واسعاً لتميزه في أكثر من مجال معرفي وتعليمي رغم إصابته بطيف التوحد.





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ويمضي ساري المصاب بالتوحد ساعات في مشاهدة مقاطع الفيديو على موقع يوتيوب لتعلم اللغات العبرية واليونانية والإسبانية والفرنسية ولغة التاميل ولغات أخرى.





شُخِصت إصابتُهُ باضطراب طيف التوحد عندما كان عمره عامين فقط، حيث تقول والدته إنها كانت لحظات عصيبة بالنسبة لها ذلك لأن شقيقته الكبرى تعاني أيضا من نفس الاضطراب وما يثير الدهشة أن ساري في ذلك الوقت، كان عمره عامين فقط وأتم حفظ القرآن الكريم كاملاً.

وقالت الاختصاصية “مجد ألوسي” إن الطفل يملك قدرات غير عادية لكنه يحتاج إلى دعم لتطوير مهارات الاتصال وكذلك الدراسات الأكاديمية.



وتوضح والدته أن كل شيء كان يتعلمه من اليوتيوب حيث ذاكرته البصرية القوية وكان يشاهد مرتين أو ثلاث ويتعرف على الكثير من لغات العالم.

المصدر - 218