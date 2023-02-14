طلب غريب لطفلة تركية لحظة إنقاذها بعد 132 ساعة تحت الأنقاض - فيديو

الوكيل الإخباري - “أريد كولا صفراء.. وبكميات كبيرة”. بهذه الكلمات عبَّرت طفلة تركية عن رغبتها في تناول المياه الغازية المفضلة لديها لحظة إنقاذها من تحت الركام إثر الزلزال المُدمِّر الذي ضرب البلاد الأسبوع الماضي.

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وتفصيلاً، نشرت قناة TRT فيديو يوثق لحظة خروج الطفلة شينغول ذات الأعوام الخمسة، بملامحها البريئة والجميلة، بعد 132 ساعة قضتها تحت الأنقاض في مدينة غازي عنتاب التركية، وقد طلبت طلبًا غريبًا.



وكان أول طلب للصغيرة المستلقية على سرير الإنقاذ هو الكثير من زجاجات المشروب الغازي (الأصفر)؛ لتسألها سيدة في سيارة الإسعاف: “تريدين الكثير من الكولا الصفراء؟”، فأجابت شينغول: “نعم، سأشربها كاملة”؛ لتبادرها المسعفة بالسؤال: “هل ستشربينها في الطائرة أم عند النُّزل؟”؛ لتجيب الطفلة بكل براءة “في الطائرة”.





Gaziantep İslahiye'de 132. saatte enkazdan çıkarılan Şengül, hayata bir öpücük verdikten sonra kola istedi. "Sarı kola istiyorum. Bir sürü olsun..."Gaziantep İslahiye'de 132. saatte enkazdan çıkarılan Şengül, hayata bir öpücük verdikten sonra kola istedi. pic.twitter.com/2pI11NxrNy February 11, 2023

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