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الثلاثاء، 07-02-2023 10:36 ص

مشاهد تحبس الأنفاس.. إنقاذ أطفال من تحت الركام بعد الزلزال

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الوكيل الإخباري - نجحت فرق الإنقاذ في تركيا وسوريا في انتشال عدد من الأشخاص من تحت أنقاض المباني التي سقطت بعد الزلزال الكبير الذي ضرب المنطقة. وفي أحد المقاطع المصوّرة التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر عناصر الدفاع المدني التركي وهم يعملون على إخراج طفل عالق بين ركام منزله.

وبعد عملية استمرت لعدة دقائق، نجح المُسعفون في مساعدة الطفل، قبل نقله على متن حمّالة إلى المستشفى. وفي مدينة كهرمان مرعش التركية التي تضررت بشكل كبير جرّاء الزلزال، أظهرت بعض المقاطع انتشال عمّال الإغاثة لطفلين كانا عالقين تحت ركام منزلهما المدمّر.

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أما في أعزاز السورية، نجحت فرق الدفاع المدني أيضًا في انتشال عدد من الناجين، حيث ظهر مُسعف في أحد الفيديوهات وهو يحمل طفلة ويركض بها نحو سيارة الإسعاف لنقلها إلى المستشفى. وضربت هزة أرضية عنيفة بقوة 7,8 درجات يوم الإثنين جنوب تركيا وسوريا المجاورة موقعة مئات القتلى في البلدين، وأضرارًا كبيرة على ما تظهر الحصائل الأولية التي تتغير باستمرار.

 

 

 

 

كايرو

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