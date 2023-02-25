طيار سعودي يوثق مشهد مخيف من فوق البحر ويحذر - فيديو

الوكيل الإخباري - وثق الطيار السعودي، الكابتن، فريد البشر، مقطع فيديو مخيف، من فوق البحر الأبيض المتوسط، بعد أيام من الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق واسعة في سوريا وتركيا، وتأثرت به دول كثيرة في حوض المتوسط
وفي الفيديو يقول الطيار السعودي: الوضع مو طبيعي كأنها أنهار في شي حاصل الله يستر.
وحذر الطيار السعودي سكان الساحل، قائلًا إن ما يجري قد يكون تسونامي في مرحلة مخاض التشكل.
تغيرات غريبة يرصدها الطيار / فريد البشر فوق البحر المتوسط ، معلقًا :— هيئة المشاهير (@Celebrty_0) February 24, 2023
الوضع مو طبيعي كأنها أنهار .. في شي حاصل
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