مشاهد جديدة للحظة وقوع زلزال تركيا.. رعب لا يوصف

الوكيل الإخباري - بعد مرور 13 يوما على وقوعه، مخلفاً آلاف القتلى والجرحى والكثير من الدمار، أظهرت مشاهد جديدة وثقتها كاميرات مراقبة لحظة وقوع الزلزال المدمر في هطاي وعثمانية التركيتين.



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وأظهرت صور رجلاً يقف في وسط الشارع لحظة وقوع الزلزال وبدا يترنح يمينا ويسارا إلى أن تشبث في عمود إنارة قريب منه.



كما رصدت كاميرا مراقبة في منزل ذعر الحيوانات الأليفة بالداخل، وبدأت بالقفز من مكانها هربا مما يحدث.

كذلك، وثقت كاميرا لحظات مرعبة في محل متخصص في الإنارة، حيث اهتزت الثريات المعلقة بشكل عنيف وتكسر بعضها وانهار على الأرض.

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