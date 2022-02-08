ظاهرة غريبة في سماء فلوريدا .. صورة

الوكيل الإخباري - شهدت ولاية فلوريدا الأميركية ظاهرة غير متوقعة بالتزامن مع الانخفاض الملموس في معدلات درجات الحرارة.

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وتمثلت هذه الظاهرة في سقوط زواحف الإغوانا من السماء على شوارع وطرقات الولاية الأمريكية.



وبحسب “سي إن إن”، فإن الإغوانا تدخل في حالة سبات، حتى تبدو أنها ميتة، على الرغم من كونها على قيد الحياة.



وأضافت أن هذه الزواحف عندما تكون في حالة النوم فوق الأشجار وتبدأ في التساقط، يخيّل للجميع وكأنها تنهمر من السماء.





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