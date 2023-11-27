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الإثنين، 27-11-2023 01:17 م

علماء يبنون أداة للذكاء الاصطناعي لفهم نداءات الفيلة

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الوكيل الإخباري - أجرى عالم الحيوان كريثي كارانث أبحاثاً متعددة التخصصات لتقييم توزيع الأنواع الحيوانية وانقراضها، وتأثيرات سياحة الحياة البرية، وفهم التفاعلات بين الإنسان والحياة البرية.

وقد تحدث كريثي إلى موقع إنديان إكسبريس عن تحديات استخدام التكنولوجيا للحفاظ على الحياة البرية، و الذكاء الاصطناعي، والطائرات دون طيار، والصوتيات الحيوية في الحفاظ على الحياة البرية، وغيرها من الابتكارات في مركز دراسات الحياة البرية، في بنغالور.


وقال كريثي كارانث: “أحد المشاريع المثيرة للاهتمام التي ننفذها هو استخدام الأجهزة الصوتية حيث نحاول رسم خريطة وبناء مكتبة وقاعدة بيانات لنداءات الأفيال. يمكن لهذا المشروع تحديد مجموعة متنوعة من أصوات الفيلة، واستخدامها لبناء نظام تنبيه للمساعدة في تخفيف المواجهة بين الإنسان والفيلة، ففي بعض الأحيان يكون صوت الفيل مشابهاً لصوت الدراجة النارية”.

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ويقول كارانث إن هذه التكنولوجيا ستكون مفيدة في مكافحة الصيد الجائر، وتتبع  المتورطين في تجارة الحياة البرية.


وعن آلية العمل قال: “يكتشف الفيل وترسل رسائل نصية قصيرة إلى موجودين في المنطقة المجاورة ما يؤدي إلى تقليل المواجهة بين الفيلة والبشر"

 

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